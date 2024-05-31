Шахраї викрадають акаунти в месенджерах: що треба знати — Finance.ua

Шахраї викрадають акаунти в месенджерах: що треба знати Сьогодні 15:31 — Особисті фінанси

Шахраї викрадають акаунти в месенджерах: що треба знати

Держспецзв’язку попереджує громадян України про кіберзлочинців, які використовують нову схему, щоб отримати доступ до акаунтів у месенджерах. Ось кілька рекомендацій, як убезпечити себе.

Згідно з даними служби реагування на комп’ютерні інциденти України (CERT-UA), хакери розсилають повідомлення з проханням проголосувати за дітей, які беруть участь у творчих конкурсах. Повідомлення можуть надходити від знайомих номерів, тому українських користувачів просять бути гранично уважними та обережними.

Читайте також: Найпопулярніші телефонні шахрайства

Експерти у сфері кібербезпеки просять користувачів не переходити за посиланнями і не вводити жодних даних, навіть якщо про це просять.

Якщо користувач все ж перейшов за посиланням і ввів свої дані, його акаунт може бути скомпрометований. У такому разі необхідно вжити таких заходів:

терміново перевірити підключені до месенджера пристрої; завершити невідомі сесії; видалити акаунт (при цьому всі повідомлення і дані будуть втрачені); створити новий акаунт і одразу ж увімкнути багатофакторну аутентифікацію.

Читайте також Грошова допомога від банку: українців попередили про нову шахрайську схему

Держспецзв’язку закликала українців бути пильними та не довіряти незнайомцям. Не варто переходити за посиланнями, які надходять від підозрілих користувачів. Не потрібно вводити свої дані на незнайомі вебсайти. Слід налаштувати багатофакторну автентифікацію для всіх своїх акаунтів.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.