Шахраї викрадають акаунти в месенджерах: що треба знати — Finance.ua
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Шахраї викрадають акаунти в месенджерах: що треба знати

Особисті фінанси
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Шахраї викрадають акаунти в месенджерах: що треба знати
Шахраї викрадають акаунти в месенджерах: що треба знати
Держспецзв’язку попереджує громадян України про кіберзлочинців, які використовують нову схему, щоб отримати доступ до акаунтів у месенджерах. Ось кілька рекомендацій, як убезпечити себе.
Згідно з даними служби реагування на комп’ютерні інциденти України (CERT-UA), хакери розсилають повідомлення з проханням проголосувати за дітей, які беруть участь у творчих конкурсах. Повідомлення можуть надходити від знайомих номерів, тому українських користувачів просять бути гранично уважними та обережними.

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Експерти у сфері кібербезпеки просять користувачів не переходити за посиланнями і не вводити жодних даних, навіть якщо про це просять.
Якщо користувач все ж перейшов за посиланням і ввів свої дані, його акаунт може бути скомпрометований. У такому разі необхідно вжити таких заходів:
  1. терміново перевірити підключені до месенджера пристрої;
  2. завершити невідомі сесії;
  3. видалити акаунт (при цьому всі повідомлення і дані будуть втрачені);
  4. створити новий акаунт і одразу ж увімкнути багатофакторну аутентифікацію.
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Держспецзв’язку закликала українців бути пильними та не довіряти незнайомцям. Не варто переходити за посиланнями, які надходять від підозрілих користувачів. Не потрібно вводити свої дані на незнайомі вебсайти. Слід налаштувати багатофакторну автентифікацію для всіх своїх акаунтів.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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