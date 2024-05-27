Грошова допомога від банку: українців попередили про нову шахрайську схему — Finance.ua

Грошова допомога від банку: українців попередили про нову шахрайську схему Сьогодні 12:21 — Кримінал

Грошова допомога від банку: українців попередили про нову шахрайську схему

Українцям почала надходити шахрайська розсилка нібито від банків про грошові виплати.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як працює схема

На месенджери українців надходить розсилка нібито від Ощадбанку або інших українських банків про можливість отримати грошову допомогу.

Насправді банки таких виплат не здійснюють

Представники Ощадбанку попереджають, що таких виплат насправді банк не здійснює.

«Нагадуємо, банк ніколи не запитує інформацію про номер картки, CVV картки. В жодному разі не можна переходити за посиланням у таких повідомленнях і вводити дані своїх карток. Це може призвести до втрати коштів з рахунку», — зазначають в Ощадбанку.

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У разі отримання підозрілих листів, дзвінків або SMS телефонуйте до Контакт-центру Ощадбанку за номером телефону: 0 800 210 800 або до Контакт-центру свого банку.

Довідка Finance.ua:

шахраї вигадали нову схему обману українців: пропонують придбати фейкові навчальні курси;

кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, протягом 2023 року в Україні зросла на чверть та становила 272 тисяч операцій;

у мережі почала поширюватися нова шахрайська схема із повідомленнями про отримання посилок від імені «Укрпошти».



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