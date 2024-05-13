Скільки вироків за шахрайство вже винесено у 2024 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки вироків за шахрайство вже винесено у 2024 році

Особисті фінанси
54
Скільки вироків за шахрайство вже винесено у 2024 році
Скільки вироків за шахрайство вже винесено у 2024 році
Щонайменше 42 тисячі вироків щодо шахрайства налічує наразі судовий реєстр України. З них рекордні 3,1 тисячі були зафіксовані минулоріч. Частина справ — понад 360 — стосується шахрайства з нерухомістю, пише Опендатабот.
Скільки вироків за шахрайство вже винесено у 2024 році
Кількість справ щодо шахрайства зростає рік до року. Так, щонайменше 42 787 судових вироки наразі знайдено за допомогою пошуковика по судовому реєстру «Бабуся». Минулоріч кількість таких вироків була рекордною — понад 3,1 тисяча. До порівняння, у 2021 році знайдено 2,3 тисячі вироків за статтею 190.
Шахрайство, пов’язане з орендою нерухомості, становить значну частину серед усіх справ. Зокрема, йдеться про схеми із використанням безкоштовних майданчиків пошуку житла.
Читайте також
Лише сайт оголошень OLX згадується в контексті 363 кримінальних справи. Шахраї активно використовують цей ресурс, видаючи себе за продавців чи орендодавців нерухомості, якої насправді не існує.
Як працюють «схеми»? В одній з таких справ злочинець використовував OLX для розміщення оголошень про здачу в оренду неіснуючої квартири. Він вимагав передоплату від потенційних орендарів для «гарантії» перегляду квартири та підписання договору. Після отримання грошей шахрай зникав, не виконавши своїх обіцянок. Відомо, що таким чином злочинець ошукав щонайменше 21 потерпілого на суму понад 19 тисяч грн. За свою схему злочинець потрапив за ґрати на 5 років і 7 місяців.

Читайте також: Шахрайство під час війни: схеми, що діють зараз

«У 2023 році платформа OLX Україна отримала понад 2 мільйони скарг щодо підозрілих оголошень. Близько 50% оголошень з такими скаргами були видалені, серед них 40% були заблоковані як ті, що мають намір нашкодити користувачам сервісу. Варто відзначити, що одне оголошення може отримати декілька скарг», — коментує Віктор Нобіуз, керівник відділу бізнес-аналітики OLX Україна.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.