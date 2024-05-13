Скільки вироків за шахрайство вже винесено у 2024 році — Finance.ua

Скільки вироків за шахрайство вже винесено у 2024 році Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Скільки вироків за шахрайство вже винесено у 2024 році

Щонайменше 42 тисячі вироків щодо шахрайства налічує наразі судовий реєстр України. З них рекордні 3,1 тисячі були зафіксовані минулоріч. Частина справ — понад 360 — стосується шахрайства з нерухомістю, пише Опендатабот

Кількість справ щодо шахрайства зростає рік до року. Так, щонайменше 42 787 судових вироки наразі знайдено за допомогою пошуковика по судовому реєстру «Бабуся». Минулоріч кількість таких вироків була рекордною — понад 3,1 тисяча. До порівняння, у 2021 році знайдено 2,3 тисячі вироків за статтею 190.

Шахрайство, пов’язане з орендою нерухомості, становить значну частину серед усіх справ. Зокрема, йдеться про схеми із використанням безкоштовних майданчиків пошуку житла.

Лише сайт оголошень OLX згадується в контексті 363 кримінальних справи. Шахраї активно використовують цей ресурс, видаючи себе за продавців чи орендодавців нерухомості, якої насправді не існує.

Як працюють «схеми»? В одній з таких В одній з таких справ злочинець використовував OLX для розміщення оголошень про здачу в оренду неіснуючої квартири. Він вимагав передоплату від потенційних орендарів для «гарантії» перегляду квартири та підписання договору. Після отримання грошей шахрай зникав, не виконавши своїх обіцянок. Відомо, що таким чином злочинець ошукав щонайменше 21 потерпілого на суму понад 19 тисяч грн. За свою схему злочинець потрапив за ґрати на 5 років і 7 місяців.

«У 2023 році платформа OLX Україна отримала понад 2 мільйони скарг щодо підозрілих оголошень. Близько 50% оголошень з такими скаргами були видалені, серед них 40% були заблоковані як ті, що мають намір нашкодити користувачам сервісу. Варто відзначити, що одне оголошення може отримати декілька скарг», — коментує Віктор Нобіуз, керівник відділу бізнес-аналітики OLX Україна.

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