Зарплати в Україні зросли: у кого найбільше — Finance.ua

Зарплати в Україні зросли: у кого найбільше Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Зарплати в Україні зросли: у кого найбільше

Від лютого 2024 року розмір середньої зарплати в Україні не змінювався і складав 20 000 грн. У червні ж ситуація зрушила з плато, і ця позначка збільшилася на 2,5% до 20 500 грн. Проте таке підвищення сталося завдяки збільшенню вакансій від Сил оборони. У цивільних професіях розмір середньої зарплати не змінився.

Про це свідчать дані Work.ua.

Власне, при аналізі конкретних категорій бачимо, що найбільше зростання зарплат у червні відбулося в категорії «Охорона, безпека» (+9% до травня, 41 000 грн).

Також зросли середні зарплати у вакансіях з категорій:

«Сільське господарство, агробізнес» — 22 500 грн, +5% до травня;

«Продаж, закупівля» — 27 000 грн, +4%;

«Фінанси, банк» — 18 000 грн, +3%;

«Сфера обслуговування» — 18 500 грн, +3%;

«Бухгалтерія, аудит» — 19 000 грн, +3%;

«Готельно-ресторанний бізнес, туризм» — 19 000 грн, +3%.

У червні найвищі середні зарплати (окрім керівних посад, сфери IT і фахівців до Сил оборони) отримували водій-міжнародник, медіабайер (50 000 грн), висотник, рихтувальник (42 500 грн), зубний технік, рієлтор, тонувальник (40 000 грн), автослюсар, арматурник, бізнес-аналітик, медіапродюсер (37 500 грн).

Читайте також Як «збільшити» свою зарплату за допомогою відпустки

Нагадаємо, за даними НБУ, підприємства відчувають брак робочої сили, що тисне на зарплати в приватному секторі в бік збільшення.

Як свідчать результати дослідження Gradus, 43% опитаних українців заробляють менше 10 000 гривень. Для порівняння у 2023 році ця цифра становила 53%. А понад 20 000 тисяч гривень заробляють 21% респондентів. Заробіток від 10 до 20 тисяч гривень отримують 31% українців. При цьому 82% опитаних вважають, що їхній рівень доходу є недостатнім для прожиття.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.