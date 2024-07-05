Підприємці підвищують зарплати українцям, відчуваючи брак робочої сили — НБУ Сьогодні 10:01 — Особисті фінанси

Підприємці підвищують зарплати українцям, відчуваючи брак робочої сили — НБУ

Підприємства відчувають брак робочої сили, що тисне на зарплати в приватному секторі в бік збільшення.

Про це свідчить Макроекономічний та монетарний огляд Національного банку.

Зазначається, що кількість нових вакансій на сайтах пошуку роботи практично не змінилася в червні (зазвичай вони сезонно зростають, зокрема завдяки старту жнив), а за опитуваннями, бізнесу послаблення економічної активності зумовило й зменшення кількості працівників порівняно з травнем.

Графік: НБУ

Проте за окремими професіями (зокрема охорона, будівництво, робітничі спеціальності) спостерігається стійке збільшення кількості вакансій.

Кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме, незначно зросла, що переважно відображало вплив сезонності.

Графік: НБУ

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Водночас міграція за кордон у травні-червні активізувалася: кількість мігрантів зросла до 6.6 млн осіб станом на 13 червня 2024 року, за даними ООН, що могло бути пов’язано з дефіцитом е/е. Зростає й адаптація мігрантів за кордоном, зокрема їх зайнятість.

Разом із підвищенням соціальних виплат і низькою інфляцією це сприяє подальшому зростанню реальних доходів населення.

Графік: НБУ

Нагадаємо, експерти раніше зазначали , що номінальні зарплати в Україні зростають в умовах нестачі персоналу. Однак через прискорення інфляції купівельна спроможність збільшуватиметься не так швидко.

Середня заробітна плата брутто (до вирахування податків) на підприємствах у Польщі в травні зросла до 8000 злотих (80,5 тисячі гривень), що на 11,4% більше, ніж у травні минулого року. У той час як в Україні середня зарплата складає 18 903 грн.

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