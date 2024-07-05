Підприємці підвищують зарплати українцям, відчуваючи брак робочої сили — НБУ — Finance.ua
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Підприємці підвищують зарплати українцям, відчуваючи брак робочої сили — НБУ

Особисті фінанси
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Підприємці підвищують зарплати українцям, відчуваючи брак робочої сили — НБУ
Підприємці підвищують зарплати українцям, відчуваючи брак робочої сили — НБУ
Підприємства відчувають брак робочої сили, що тисне на зарплати в приватному секторі в бік збільшення.
Про це свідчить Макроекономічний та монетарний огляд Національного банку.
Зазначається, що кількість нових вакансій на сайтах пошуку роботи практично не змінилася в червні (зазвичай вони сезонно зростають, зокрема завдяки старту жнив), а за опитуваннями, бізнесу послаблення економічної активності зумовило й зменшення кількості працівників порівняно з травнем.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
Проте за окремими професіями (зокрема охорона, будівництво, робітничі спеціальності) спостерігається стійке збільшення кількості вакансій.

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Кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме, незначно зросла, що переважно відображало вплив сезонності.
Графік: НБУ
Графік: НБУ

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Водночас міграція за кордон у травні-червні активізувалася: кількість мігрантів зросла до 6.6 млн осіб станом на 13 червня 2024 року, за даними ООН, що могло бути пов’язано з дефіцитом е/е. Зростає й адаптація мігрантів за кордоном, зокрема їх зайнятість.
Разом із підвищенням соціальних виплат і низькою інфляцією це сприяє подальшому зростанню реальних доходів населення.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
Нагадаємо, експерти раніше зазначали, що номінальні зарплати в Україні зростають в умовах нестачі персоналу. Однак через прискорення інфляції купівельна спроможність збільшуватиметься не так швидко.
Середня заробітна плата брутто (до вирахування податків) на підприємствах у Польщі в травні зросла до 8000 злотих (80,5 тисячі гривень), що на 11,4% більше, ніж у травні минулого року. У той час як в Україні середня зарплата складає 18 903 грн.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
РБК-Україна
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