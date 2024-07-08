43% українців заробляють менше 10 000 гривень, — дослідження Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

43% українців заробляють менше 10 000 гривень, — дослідження

Заробіток від 10 до 20 тисяч гривень отримують 31% українців. При цьому 82% опитаних вважають, що їхній рівень доходу є недостатнім для прожиття.

Про це свідчать результати дослідження Gradus

43% опитаних українців заробляють менше 10 000 гривень. Для порівняння у 2023 році ця цифра становила 53%. А понад 20 000 тисяч гривень заробляють 21% респондентів.

Заробіток від 10 до 20 тисяч гривень отримують 31% українців, а понад 20 000 тисяч гривень заробляють 21% респондентів.

Читайте також: Як змінилися найвищі середні зарплати в Україні за час повномасштабної війни

Згідно з опитуванням, рівень доходу збільшився лише у 26%, ще у 21% - залишися без змін.

При цьому у більш ніж половини опитаних (53%) доходи зменшилися.

Чи вистачає заробітку на життя

Лише 15% респондентів вважають свій рівень доходів достатнім для гідної якості життя. Проте більшість (56%) вважають його недостатнім, а ще 26% - категорично недостатнім.

Похвалитися доходами, більш ніж достатніми для якісного життя, в Україні зараз можуть лише 2% респондентів.

Довідка Finance.ua:

середня зарплата в Україні збільшилася на 22,5% у порівнянні з показником минулого року. У I кварталі 2024 року вона становила 18 903 грн;



станом на 2024 рік найвищі зарплати в Україні отримують фахівці у сфері інформаційних технологій та військові — близько 70 тис. грн на місяць.



До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.