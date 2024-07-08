43% українців заробляють менше 10 000 гривень, — дослідження
Заробіток від 10 до 20 тисяч гривень отримують 31% українців. При цьому 82% опитаних вважають, що їхній рівень доходу є недостатнім для прожиття.
Про це свідчать результати дослідження Gradus.
43% опитаних українців заробляють менше 10 000 гривень. Для порівняння у 2023 році ця цифра становила 53%. А понад 20 000 тисяч гривень заробляють 21% респондентів.
Заробіток від 10 до 20 тисяч гривень отримують 31% українців, а понад 20 000 тисяч гривень заробляють 21% респондентів.
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Згідно з опитуванням, рівень доходу збільшився лише у 26%, ще у 21% - залишися без змін.
При цьому у більш ніж половини опитаних (53%) доходи зменшилися.
Чи вистачає заробітку на життя
Лише 15% респондентів вважають свій рівень доходів достатнім для гідної якості життя. Проте більшість (56%) вважають його недостатнім, а ще 26% - категорично недостатнім.
Похвалитися доходами, більш ніж достатніми для якісного життя, в Україні зараз можуть лише 2% респондентів.
Довідка Finance.ua:
- середня зарплата в Україні збільшилася на 22,5% у порівнянні з показником минулого року. У I кварталі 2024 року вона становила 18 903 грн;
- станом на 2024 рік найвищі зарплати в Україні отримують фахівці у сфері інформаційних технологій та військові — близько 70 тис. грн на місяць.
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