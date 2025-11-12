рф впервые в истории продаст облигации в юанях Сегодня 17:09

россия впервые выпустит внутренние облигации в китайских юанях, пытаясь покрыть рекордный бюджетный дефицит, вызванный войной против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg

Уже со 2 декабря Министерство финансов рф начнет принимать предложения инвесторов по двум сериям внутренних облигаций с фиксированным купоном в китайской валюте со сроком погашения от трех до семи лет и купонным периодом 182 дня.

Отмечается, что у каждой облигации будет номинальная стоимость 10 000 юаней.

Таким образом, правительство стремится увеличить заимствования на фоне роста военных расходов и падения доходов от нефти, поскольку цены на российскую нефть падают, а новая волна санкций США вступает в силу.

Прогнозируется, что дефицит бюджета достигнет рекордных 5,7 триллиона рублей, что равно 70,3 миллиарда долларов, или около 2,6% валового внутреннего продукта.

Минфин рф рассматривал также возможность продажи государственных облигаций, известных как ОФЗ, в юанях еще до того, как россия попала под международные санкции из-за вторжения российского диктатора владимира путина в Украину.

Отмечается также, что компании уже совершали продажу долгов в валюте.

«Интерес к продаже должен быть высоким, поскольку российский рынок долговых обязательств ищет альтернативу доллару и евро, а юань стал ключевой валютой во внешней торговле», — сказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По его словам, спрос может достичь эквивалента в 100 миллиардов рублей.

Между тем Минфин рф отметил, что размер продаж облигаций и купонные ставки будут определены после процесса формирования книги выпусков, а техническое размещение на Московской бирже запланировано на 8 декабря.

Инвесторы смогут приобрести облигации и получать платежи либо в юанях, либо в рублях.

Организаторы продажи — Газпромбанк, Сбербанк и VTB Capital Trading.

«Если продажа будет успешной, Министерство финансов может сделать ОФЗ в иностранной валюте регулярным инструментом для привлечения ликвидности по азиатским юрисдикциям», — сказал Чернов в записке.

Отметим, что в начале осени стало известно, что российским энергокомпаниям могут разрешить привлекать средства в юанях в Китае.

Тогда же сообщили, что Китай готовится к открытию рынка облигаций для крупных энергетических компаний россии в контексте углубления дипломатических и экономических связей Пекина с Москвой.

