рф продает нефть с рекордными за последнее время скидками

Дисконт на российскую нефть Urals в Brent в порту Приморск 10 ноября вырос до 19,4 долларов за баррель, в порту Новороссийск — до 19,4 долларов за баррель, что является самым высоким показателем за последний год.

Об этом сообщает российский Коммерсант со ссылкой на источники в отрасли.

Еще в начале этого месяца размер скидок составлял 13−14 долл. за баррель.

В издании отмечают, что они начали расти до рекордных показателей из-за санкций США против «Лукойла» и «Роснефти».

Там добавляют, что по подсчетам российских экспертов, максимальные скидки Urals к Brent достигали во втором квартале 2022 года 31,9 долл. за баррель и в первом квартале 2023 года — 30 долл. за баррель. В то же время в те периоды нефть была значительно дороже показателей 2025 года.

По оценкам, стоимость Brent в начале ноября составила 65,8 долл. за тонну.

Последний раз скидки на роснефть достигали отметки выше 15 долл. за баррель в начале 2025 года после введения масштабного пакета санкций США против «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», более 180 судов. Тогда, отмечают российские аналитики, рынку понадобилось три недели для стабилизации ситуации, после чего скидки стали уменьшаться.

В то же время, крупнейшие покупатели российской нефти, например, Индия и КНР, похоже, постепенно уменьшают закупки российской нефти на фоне последних санкций.

Как сообщало Bloomberg со ссылкой на источники, пять крупных индийских НПЗ не разместили заказы на российскую нефть на декабрь.

