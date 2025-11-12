0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

рф продает нефть с рекордными за последнее время скидками

57
рф продает нефть с рекордными за последнее время скидками
рф продает нефть с рекордными за последнее время скидками
Дисконт на российскую нефть Urals в Brent в порту Приморск 10 ноября вырос до 19,4 долларов за баррель, в порту Новороссийск — до 19,4 долларов за баррель, что является самым высоким показателем за последний год.
Об этом сообщает российский Коммерсант со ссылкой на источники в отрасли.
Еще в начале этого месяца размер скидок составлял 13−14 долл. за баррель.
В издании отмечают, что они начали расти до рекордных показателей из-за санкций США против «Лукойла» и «Роснефти».
Там добавляют, что по подсчетам российских экспертов, максимальные скидки Urals к Brent достигали во втором квартале 2022 года 31,9 долл. за баррель и в первом квартале 2023 года — 30 долл. за баррель. В то же время в те периоды нефть была значительно дороже показателей 2025 года.
По оценкам, стоимость Brent в начале ноября составила 65,8 долл. за тонну.
Последний раз скидки на роснефть достигали отметки выше 15 долл. за баррель в начале 2025 года после введения масштабного пакета санкций США против «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», более 180 судов. Тогда, отмечают российские аналитики, рынку понадобилось три недели для стабилизации ситуации, после чего скидки стали уменьшаться.
В то же время, крупнейшие покупатели российской нефти, например, Индия и КНР, похоже, постепенно уменьшают закупки российской нефти на фоне последних санкций.
Как сообщало Bloomberg со ссылкой на источники, пять крупных индийских НПЗ не разместили заказы на российскую нефть на декабрь.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems