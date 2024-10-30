эНотариат. Минцифры запускает обновленный Реестр доверенностей для нотариусов в системе — Finance.ua

эНотариат. Минцифры запускает обновленный Реестр доверенностей для нотариусов в системе Сегодня 16:13 — Личные финансы

эНотариат. Минцифры запускает обновленный Реестр доверенностей для нотариусов в системе

Министерство цифровой трансформации объявило о начале тестирования обновленного Реестра доверенностей в системе э-нотариата для нотариусов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Продолжаем внедрять Единую государственную электронную систему э-нотариата и хотим получить обратную связь от пользователей. Приглашаем нотариусов присоединиться к команде тестировщиков обновленного Реестра доверенностей», — сказано в сообщении.

Поддержка будущей Системы э-нотариата поможет усовершенствовать оптимизацию бизнес-процессов, интерфейс и удобство пользования системой. Зарегистрироваться на тестирование можно по ссылке.

На первом этапе тестирования система э-нотариата предоставит доступ к:



обновленному Реестру доверенностей;

электронному реестру нотариальных действий для учетной регистрации доверенностей.

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«Все действия будут проводиться без использования реальных данных или фактического осуществления нотариальных действий. Это безопасное пространство для ознакомления и предоставления ценной обратной связи», — отметили в Минцифре.

Если вы готовы стать частью этого исторического изменения в украинском нотариальном деле — переходите по ссылке: регистрация на тестирование

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