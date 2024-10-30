эНотариат. Минцифры запускает обновленный Реестр доверенностей для нотариусов в системе — Finance.ua
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эНотариат. Минцифры запускает обновленный Реестр доверенностей для нотариусов в системе

Личные финансы
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эНотариат. Минцифры запускает обновленный Реестр доверенностей для нотариусов в системе
эНотариат. Минцифры запускает обновленный Реестр доверенностей для нотариусов в системе
Министерство цифровой трансформации объявило о начале тестирования обновленного Реестра доверенностей в системе э-нотариата для нотариусов.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Продолжаем внедрять Единую государственную электронную систему э-нотариата и хотим получить обратную связь от пользователей. Приглашаем нотариусов присоединиться к команде тестировщиков обновленного Реестра доверенностей», — сказано в сообщении.
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Поддержка будущей Системы э-нотариата поможет усовершенствовать оптимизацию бизнес-процессов, интерфейс и удобство пользования системой. Зарегистрироваться на тестирование можно по ссылке.
На первом этапе тестирования система э-нотариата предоставит доступ к:
  • обновленному Реестру доверенностей;
  • электронному реестру нотариальных действий для учетной регистрации доверенностей.
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«Все действия будут проводиться без использования реальных данных или фактического осуществления нотариальных действий. Это безопасное пространство для ознакомления и предоставления ценной обратной связи», — отметили в Минцифре.
Если вы готовы стать частью этого исторического изменения в украинском нотариальном деле — переходите по ссылке: регистрация на тестирование.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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