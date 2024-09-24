Бета-тест Нацкешбэка в Дії: ответы на популярные вопросы — Finance.ua
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Бета-тест Нацкешбэка в Дії: ответы на популярные вопросы

Личные финансы
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Бета-тест Нацкешбэка в Дії: ответы на популярные вопросы
Бета-тест Нацкешбэка в Дії: ответы на популярные вопросы
Украинцы смогут ежемесячно получать до 3000 грн за покупку товаров украинского производства. Для этого нужно присоединиться к программе Национального кешбэка и покупать товары украинского производства в магазинах-участниках.
Подготовили ответы на часто задаваемые вопросы о бета-тесте Нацкешбэк в Дії.

Как открыть карту Сделано в Украине?

Для зачисления кешбэка необходимо открыть карту для выплат в одном из банков-партнеров программы и пометить карты, которыми рассчитываетесь за покупки.
  • Откройте Дію.
  • Выберите сервис Национальный кешбэк.
  • Выберите Открыть карту для выплат.
Дія предложит банки, в которых можно открыть карты. Если карты уже были открыты ранее, то Дія попросит выбрать из имеющихся или открыть в другом банке.

Как подвязать карту в Дію, чтобы мне начислялся кешбэк?

  • Откройте Дію.
  • Раздел Национальный кешбэк.
  • Открыть карту — выберите счет для выплаты.

Что делать, если мне не начисляется кешбэк?

Проверьте, соблюдались ли вы все условия программы
1. Присоединились к программе в приложении Дія.
2. Открыли карту Национальный кешбэк в банке.
А также:
  • предоставили разрешение на обработку транзакций по имеющимся платежным картам
  • подключили выбранную открытую карту в приложении Дія для последующего зачисления кешбэка
3. Проверили, что в перечне товаров и магазинов есть те позиции, которые вы приобрели, и торговая точка, зарегистрированная в программе.

Когда я смогу потратить деньги с карты Кешбэк?

Зачисление кешбэка на вашу карту для выплат происходит после 16 числа следующего за расчетным месяцем.
То есть, если вы совершили покупку и получили кешбэк в сентябре, средства попадут на ваш счет после 16 октября.
Напомним, в настоящее время кешбэк доступен на 171 тысячу товаров от 963 украинских производителей. В частности, АТБ, Аврора, Эпицентр, Comfy, Копилка, Таврия В, Сильпо, ФОРА, Велика кишеня, ВК экспресс, ВелМарт, Novus, ЭКО маркет, Varus, OKKO, сеть АЗК WOG, Укрнафта, Антошка, Thrash! Траш!, Дом игрушек, Новая линия, Auchan, сеть аптек Аптека АНЦ и аптека 3i. Еще 200 магазинов и торговых сетей присоединятся в ближайшее время.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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