Украинцы за 2 года получили 52,33 млрд гривен компенсаций — результаты єВідновлення

Государственная программа компенсаций єВідновлення продолжает свою работу. В ее рамках украинцы уже более 2 лет получают выплаты для проведения ремонтов поврежденного в результате российской агрессии жилья, или же для приобретения нового дома на замену разрушенному.

О результатах программы и выплаченных суммах рассказали в Министерстве развития общин и территорий Украины.

По состоянию на утро 10 ноября компенсации получили 145 226 семей на общую сумму 52,33 миллиарда гривен.

Из них:

За поврежденное жилье — более 116,5 млн семей на общую сумму 11,4 миллиарда гривен.

Напомним, этот тип компенсаций включает две категории — выплаты за мелкие (категория А) и капитальные ремонты (категория В). По ним средние суммы компенсаций составили 70 800 гривен и 341 500 гривен соответственно.

За уничтоженное жилье — около 28 тысяч семей получили жилищные сертификаты для приобретения жилья вместо уничтоженного на общую сумму 40 миллиардов гривен.

При этом уже приобрели новое жилье более 18 600 тысяч семей, из них более 8,6 тысячи — семьи внутренне перемещенных лиц.

Также продолжаются выплаты для отстройки на собственном участке. Они стартовали в начале этого года. Средства первого транша получили 704 семьи на общую сумму 850,2 млн гривен. А также 63 семьи уже получили средства второго транша на общую сумму 81,1 млн грн.

Ранее мы сообщали , что многие украинцы до сих пор не воспользовались программой восстановления поврежденного имущества, несмотря на то, что имеют на нее право. Среди причин — сложная процедура, отсутствие пошаговых инструкций и нехватка понимания, как работает механизм возмещения.

В парламенте признают проблему и уже предложили решения, среди которых:

обновление законодательной базы;

внедрение современных технических решений;

усовершенствование процедур на местах;

качественное информационное сопровождение для граждан.

