Програма «єВідновлення» має технічні і нормативні проблеми — дослідження Сьогодні 12:05 — Особисті фінанси

Програма «єВідновлення» має технічні і нормативні проблеми — дослідження

Українці вже отримали 35 млрд грн у межах програми єВідновлення за пошкоджене чи знищене житло. Водночас процес подання заявок і використання коштів супроводжується численними труднощами.

Про це заявила голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, посилаючись на результати дослідження щодо компенсаційного механізму.

Головні проблеми програми

За словами Шуляк, виклики можна поділити на кілька блоків:

Нормативні бар’єри

Обмежений перелік ремонтних робіт, складність отримання згоди всіх співвласників, правова невизначеність щодо строків проведення ремонту.

Фінансові питання

Неврегульованість підтвердження співфінансування, якщо збитки перевищують граничну суму компенсації (350 тис. грн для квартир, 500 тис. грн для будинків).

Технічні проблеми

Відсутність цифрових інструментів для повного обліку процесу, неможливість подати заявку з ТОТ, неавтоматизоване формування актів у реєстрі пошкодженого майна.

Практичні труднощі

Брак зареєстрованого права власності у ДРРП, короткі строки на використання коштів, завищені ціни підрядників.

Інформаційна ізоляція

Низький рівень поінформованості громадян, відсутність зрозумілих покрокових інструкцій і регулярного оновлення інформації на сайтах органів влади.

Що потрібно змінити

За словами Шуляк, ефективна реалізація програми можлива лише за умови комплексної модернізації:

оновлення законодавчої бази;

впровадження сучасних технічних рішень;

вдосконалення процедур на місцях;

якісний інформаційний супровід для громадян.

«Лише системні зміни зроблять програму єВідновлення швидкою, зручною та справедливою для всіх заявників», — підсумувала Шуляк.

Читайте також Уряд затвердив додатковий механізм для швидшого відновлення житла після обстрілів

Нагадаємо, багато українців досі не подали заявку на компенсацію за зруйноване житло в межах програми єВідновлення, попри те, що мають на неї право. Серед причин — складна процедура, відсутність покрокових інструкцій і брак розуміння, як саме працює механізм відшкодування.

У 64% випадків на сайтах громад взагалі відсутня будь-яка інформація про процедуру, ще понад половина респондентів вказали на брак чіткого алгоритму дій. Багатьом незрозуміло, хто має право подати заяву, які документи потрібні та куди саме звертатися.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.