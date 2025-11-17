Минцифра будет сотрудничать с NVIDIA Сегодня 16:17 — Технологии&Авто

Минцифра будет сотрудничать с NVIDIA

Министерство цифровой трансформации вместе с NVIDIA, мировым лидером в сфере вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта, запускает инициативу в области ИИ.

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Для чего это

Как пояснили в ведомстве, это поможет создать суверенное государство искусственного интеллекта с собственной инфраструктурой и мощным кадровым потенциалом.

Экспертиза NVIDIA поможет запустить революционные и безопасные сервисы ИИ для государственного и оборонного секторов.

«Построение суверенного искусственного интеллекта — это вопрос национальной безопасности и защиты данных, особенно в условиях войны. Сотрудничество с NVIDIA открывает нам доступ к лучшей в мире инфраструктуре и экспертизе в области ИИ, что позволит создать устойчивую экосистему искусственного интеллекта и превратить Украину в агентное государство», — говорит министр цифровой трансформации.

На чем сосредоточатся

Ключевые направления инициативы:

поддержка в создании национальной инфраструктуры на базе ИИ-инфраструктуры NVIDIA;

развитие талантов и образования в области искусственного интеллекта;

общие R&D-проекты;

поддержка стартап-экосистемы.

Первым общим проектом станет разработка Diia AI LLM — суверенной языковой модели, адаптированной к украинскому законодательству, публичным услугам и потребностям граждан.

Все сервисы искусственного интеллекта в экосистеме Дія будут работать на базе Diia AI LLM, в частности уже представлен на портале AI-ассистент, будущий ассистент в мобильном приложении и внутренние решения для правительства.

Что получит Украина

В рамках первого проекта Украина получит:

доступ к специализированному программному стеку NVIDIA для разработки AI-продуктов, от инфраструктуры к программному обеспечению;

техническую экспертизу, которая ускорит обучение моделей и снизит затраты;

консультационную и техническую поддержку от команды NVIDIA, в частности участие экспертов компании в структурированных воркшопах и сессиях по обзору архитектуры.

Ранее мы сообщали , что Министерство цифровой трансформации уже работает над созданием AI Factory — суверенной фабрики искусственного интеллекта. Инициатива будет базироваться на ускоренных вычислениях NVIDIA для развития национальной инфраструктуры критических государственных сервисов ИИ. Это часть Стратегии цифрового развития инноваций до 2030 года, которая является фундаментом для вхождения Украины в топ-3 мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта.

