SoftBank продала всю долю в Nvidia за $5,83 миллиарда
Японская телекоммуникационная и медиа-корпорация SoftBank заявила, что продала всю свою долю в технологическом гиганте Nvidia за 5,83 миллиарда долларов США.
Об этом сообщает AP.
Токийская компания SoftBank Group Corp. заявила, что продала долю в Nvidia еще в октябре.
Основатель японской телекоммуникационной и медиакорпорации, Масаоши Сон, недавно сосредоточился на потенциале искусственного интеллекта.
Отмечается, что SoftBank также инвестировал в Arm Holdings и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Обе компании, производящие компьютерные чипы, получили выгоду от роста искусственного интеллекта.
Акции SoftBank, выросшие за последний год примерно вдвое по сравнению с их прежней стоимостью, во вторник прибавили еще почти 2%.
