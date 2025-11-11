0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

SoftBank продала всю долю в Nvidia за $5,83 миллиарда

Фондовый рынок
22
SoftBank продала всю долю в Nvidia за $5,83 миллиарда
SoftBank продала всю долю в Nvidia за $5,83 миллиарда
Японская телекоммуникационная и медиа-корпорация SoftBank заявила, что продала всю свою долю в технологическом гиганте Nvidia за 5,83 миллиарда долларов США.
Об этом сообщает AP.
Токийская компания SoftBank Group Corp. заявила, что продала долю в Nvidia еще в октябре.
Читайте также
Основатель японской телекоммуникационной и медиакорпорации, Масаоши Сон, недавно сосредоточился на потенциале искусственного интеллекта.
Отмечается, что SoftBank также инвестировал в Arm Holdings и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Обе компании, производящие компьютерные чипы, получили выгоду от роста искусственного интеллекта.
Акции SoftBank, выросшие за последний год примерно вдвое по сравнению с их прежней стоимостью, во вторник прибавили еще почти 2%.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems