За 3 года функционирования системы «єЧерга» зафиксировано более 2,6 млн пересечений границы

12 декабря 2025 года проект єЧерга для пересечения границы отметил три года от запуска.

Сегодня єЧерга работает на всех пунктах пропуска для грузовиков и автобусов — всего на 29 международных пунктах с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.

Так, 12 декабря 2022 года в пункте пропуска «Ягодин — Дорогуск» на границе с Польшей электронная запись для пересечения границы заменила физическое ожидание в очереди на дороге.

Это значит, что водителям больше не приходится днями и неделями ждать на дороге, а могут планировать пересечение границы. Таким образом, достигается ключевая цель проекта — предотвратить физические очереди перед границами и дать возможность планировать логистику.

В течение последующих лет уникальная система была масштабирована на другие ключевые пункты пропуска для грузовиков, команда проекта развивала функционал программы єЧерга, а также запустила онлайн-запись и для автобусов.

«За три года єЧерга стала неотъемлемой частью транспортной системы страны и важным инструментом стабильной логистики в условиях войны. Мы полностью изменили подход к пересечению границы: физические очереди на дорогах сменили на прозрачный, прогнозируемый цифровой механизм, позволяющий водителям планировать время, а государству — эффективно управлять потоками. Более 2,6 миллионов Коммерческого транспорта, работа на 29 пунктах пропуска — это подтверждает масштаб системы и ее значение для экономики. Система єЧерга позволяет упорядочивать приоритетные грузы, минимизировать коррупционные риски и заложить основу для дальнейшей цифровизации пограничных процедур. В планах — внедрение нового функционала и запуска пилота для легковых авто, чтобы обеспечить быстрое, прозрачное и безопасное пересечение границы для всех участников движения», — сказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Регистрация для выезда за границу в єЧерга обязательна для всех коммерческих транспортных средств — украинских и иностранных.

