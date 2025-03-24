В еще одной стране открыли генеральное консульство Украины — Finance.ua

В еще одной стране открыли генеральное консульство Украины Сегодня 07:07 — Мир

В еще одной стране открыли генеральное консульство Украины

Украина продолжает расширять дипломатическое присутствие, экономическое сотрудничество и деловые отношения с Индией.

Поэтому Министерство иностранных дел объявило об официальном открытии Генерального консульства Украины в Мумбаи, Индия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Новая дипломатическая миссия призвана защищать права и интересы граждан Украины.

«Мы провели в Мумбаи большой бизнес-форум при участии более 130 индийских компаний. Это было действительно резонансное событие, которое широко освещалось и в индийской прессе. Интерес к работе в Украине, развитию партнерств и инвестиций — огромный. Именно поэтому мы официально инаугурировали прямо на этом мероприятии новое Генконсульство Украины в Мумбаи» — отметил министр Андрей Сибига.

Мумбаи — финансовая столица Индии и один из самых больших городов мира, занимающая 6-е место по размеру городской агломерации.

В МИД отмечают, что этот город — «дом для наибольшего количества миллиардеров в Азии», является важным экономическим, культурным и торговым центром страны. Мумбаи известен своим развитым финансовым сектором, обилием международных корпораций и банков.

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