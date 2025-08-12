Как оформить доверенность за рубежом в 2025 году — Минюст Сегодня 13:00 — Личные финансы

Как оформить доверенность за рубежом в 2025 году — Минюст

Сделки с недвижимостью, транспортными средствами и т. п. могут совершаться только на основании нотариально удостоверенной доверенности.

Доверенность — это документ, позволяющий доверенному лицу действовать от имени доверителя, а именно представлять интересы, заключать сделки, подписывать заявления, договоры и т. п.

Об этом дал объяснение Минюст

Такой документ, выдаваемый одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.

Способы

Если человек, находясь за рубежом, хочет оформить нотариально удостоверенную доверенность для использования в Украине, то он может это сделать 2 способами:

Удостоверить доверенность в консульстве;

Удостоверить доверенность у нотариуса страны его пребывания.

Первый способ — удостоверение доверенности в консульстве.

Преимущества: Доверенность, выданная в консульском учреждении, не требует дальнейшей легализации и перевода. Она действует на территории Украины с момента ее совершения.

Доверенности или их дубликаты на право распоряжения имуществом, в том числе транспортными средствами, а также доверенности, выданные в порядке передоверия, их отмены или прекращения действия, подлежат обязательной регистрации в Едином реестре доверенностей именно консулом, имеющим доступ к Единому реестру доверенностей.

Второй способ — удостоверение у нотариуса.

Граждане, проживающие за границей, могут оформить доверенность у нотариуса страны, где они находятся, обратившись в одну из нотариальных контор поблизости.

Порядок оформления такой доверенности регулируется с законодательством государства, в котором гражданин находится.

Оформление доверенности

Для начала нужно подготовить в электронном виде проект доверенности. В тексте должны быть указаны место и дата ее составления (подписание), имена, фамилии, отчества, место жительства представителя и представляемого лица, в некоторых случаях и должность, занимаемую ими.

В доверенностях на имя адвоката указывается его статус и членство в адвокатском объединении (если адвокат является членом адвокатского объединения). Также срок доверенности устанавливается в доверенности, но если срок доверенности не установлен, она сохраняет силу до прекращения ее действия.

В доверенности на заключение договора дарения должно быть установлено имя одаряемого, иначе такая доверенность ничтожна.

Далее необходимо прибыть в консульство или к нотариусу лично, взяв следующие документы с собой:

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу или внутренний паспорт гражданина Украины (оригинал и копия);

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (оригинал и копия);

Копия паспорта представителя по доверенности;

Другие документы в зависимости от содержания доверенности (например, копии правоустанавливающих документов на недвижимое имущество — в случае оформления доверенности на распоряжение таким имуществом или копия свидетельства о смерти и документы, подтверждающие родственные связи — в случае, если доверенность касается оформления наследства и т. п. ).

Также необходимо оплатить консульский сбор или нотариальную услугу. В некоторых случаях при обращении к нотариусу могут понадобиться услуги переводчика.

Легализация доверенности

Легализация — это придание документу законности. После того как вы оформите доверенность, нужно будет позаботиться о ее легализации и переводе на украинский язык.

Порядок легализации зависит от страны, где вы оформляли доверенность.

Другие страны

Например, доверенности, оформленные в Чехии или Польше, не требуют легализации, ведь двусторонние международные договоры между Украиной и этими государствами предусматривают взаимное признание документов без дополнительных формальностей. Говоря о большинстве государств Европы, Великобритании, США и Канаде, будет достаточным проставить апостиль на доверенности.

Апостиль — это штамп, подтверждающий подлинность подписи, статуса лица, подписывающего документ и, при необходимости, подлинность печати или штампа, которыми скреплен документ.

Обычно апостиль проставляется системой министерства юстиции страны, где удостоверяется доверенность.

Справка Finance.ua:

Чтобы полноценно пользоваться государственными электронными услугами и обезопасить свои имущественные права, гражданам, получившим право собственности до 2013 года, необходимо зарегистрировать его в Государственном реестре прав. Об этом Министерство юстиции рассказывает подробно.

Также в Министерстве юстиции напомнили, что согласно статье 1216 Гражданского кодекса Украины наследованием является переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица, умершего (наследодателя), к другим лицам (наследникам).

Право общей долевой собственности осуществляется совладельцами по их согласию. Совладельцы могут договориться о порядке владения и пользования имуществом, являющимся их общей долевой собственностью.

