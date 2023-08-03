Бюджетный отпуск в Европе в 2023 году (инфографика) — Finance.ua

Бюджетный отпуск в Европе в 2023 году (инфографика) Сегодня 14:53 — Личные финансы

Бюджетный отпуск в Европе в 2023 году (инфографика)

Специалисты в ежегодном отчете Post Office Family Holiday Report проанализировали стоимость услуг на 16 популярных курортах Европы, обратив особое внимание на те, которые касаются семейного отдыха: питание, напитки, развлечения для всей семьи, а также мороженое и солнцезащитный крем. Об этом пишет visitukraine

Семейный отдых в Европе

На первых 3-х местах находятся Турция, Португалия и Болгария. Отмечается, цены на курортах Европы вообще выросли из-за общего уровня инфляции на континенте.

Турецкий Мармарис оказался наиболее доступным вариантом из всех исследованных локаций. Хотя цены здесь выросли по сравнению с прошлым летом, семейный отдых по-прежнему стоит 131 евро в день для всей семьи. Курорт славится своими пляжами, водными развлечениями и доступными ценами на еду и напитки.

Португальский Алгарве занимает второе место в рейтинге доступных курортов, где день семейного отдыха обойдется примерно в 138 евро.

Солнечный берег в Болгарии занимает третье место, и в день для всей семьи здесь нужно потратить около 140 евро.

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