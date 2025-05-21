Несовершеннолетний на работе у ФЛП: правила — Finance.ua

Несовершеннолетний на работе у ФЛП: правила Сегодня 21:33 — Личные финансы

Несовершеннолетний на работе у ФЛП: правила

Кодекс законов о труде Украины не содержит запретов или оговорок по заключению трудового договора между несовершеннолетним работником и работодателем — физическим лицом.

Об этом пишет Кадровик

В соответствии с пунктом 6 части первой статьи 24 КЗоТ, при заключении трудового договора с физическим лицом соблюдение письменной формы трудового договора обязательно.

Таким образом, в случае заключения трудового договора с несовершеннолетним работником соблюдение письменной формы трудового договора оговорено и пунктом 5, и пунктом 6 части первой статьи 24 КЗоТ. Однако в период действия военного положения стороны с согласия определяют форму трудового договора.

Особенностью для заключения письменного трудового договора с работодателем — физическим лицом является то, что форма такого договора утверждена на законодательном уровне в соответствии с приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 8 июня 2001 № 260 «Об утверждении Формы трудового договора между работником и физическим лицом и Порядка регистрации трудового договора между работником и физическим лицом».

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Однако и сам Приказ № 260, и Порядок регистрации трудового договора между работником и физическим лицом, использующим наемный труд, а также пункты 9, 16 формы трудового договора между работником и физическим лицом, использующим наемный труд, содержат нормы о регистрации трудового договора в центре занятости.

Однако ни выполнять эти нормы, ни заполнять соответствующие данные не требуется, поскольку это противоречит законодательству, имеющему высшую юридическую силу.

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