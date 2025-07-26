В каких странах ЕС работают дольше всего — Евростат (инфографика) — Finance.ua
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В каких странах ЕС работают дольше всего — Евростат (инфографика)

Мир
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В каких странах ЕС работают дольше всего — Евростат (инфографика)
В каких странах ЕС работают дольше всего — Евростат (инфографика)
Средняя продолжительность трудовой жизни в 2024 году в Евросоюзе составляла 37,2 года, с определенными отличиями в разных странах.
Такие данные приводит Евростат.

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По данным статистической организации ЕС, в шести странах Евросоюза средняя продолжительность трудовой жизни составляла 40 лет и больше.
  • Нидерланды (43,8 года);
  • Швеция (43,0);
  • Дания (42,5);
  • Эстония (41,4);
  • Ирландия (40,4);
  • Германия (40,0).
Самая низкая продолжительность трудовой жизни отмечена в Румынии (32,7 года), Италии (32,8) и Хорватии, Греции и Болгарии (по 34,8).
В каких странах ЕС работают дольше всего — Евростат (инфографика)
Для мужчин продолжительность трудовой жизни в ЕС в среднем составляла 39,2 года, самая большая была зафиксирована в Нидерландах (45,7 года), Дании (44,2) и Швеции (40,0 года), наименьшая — в Румынии (35,9), Хорватии и Болгарии (по 36,0).
Средняя продолжительность трудовой жизни женщин составляла 35 лет, причем самая большая была зафиксирована в Эстонии (42,2), Швеции (42,0) и Нидерландах (41,8), наименьшая — в Италии (28,2), Румынии (29,2) и Греции (31,1).
По данным Евростата, за последние 10 лет ожидаемая средняя продолжительность трудовой жизни в ЕС выросла на 2,4 года — с 34,8 до 37,2.
По материалам:
Укрінформ
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