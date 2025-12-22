Совет ЕС продлил действие санкций против рф еще на 6 месяцев
Совет Европейского Союза в понедельник, 22 декабря, продлил действие экономических ограничительных мер против россии еще на шесть месяцев — до 31 июля 2026 года.
Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Какие санкции продлил Евросоюз
Экономические ограничения против россии впервые были введены в 2014 году. После начала полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года они существенно расширились в ответ на непровоцированную, необоснованную и незаконную военную агрессию рф.
В настоящее время санкции охватывают широкий спектр секторальных мероприятий. Они предусматривают ограничения в сфере торговли, финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши.
Действующие меры также включают в себя запрет на импорт или передачу в ЕС морской сырой нефти и отдельных нефтепродуктов из россии.
Кроме того, действует отключение нескольких российских банков от системы SWIFT.
Евросоюз также приостановил вещание и лицензии на территории ЕС для ряда поддерживаемых Кремлем дезинформационных медиа. Отдельные положения направлены на противодействие обходу санкций.
В случае необходимости Евросоюз готов принимать дополнительные ограничительные меры.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении еще 41 судна, которые входят в так называемый «теневой флот» россии и обеспечивают поступление доходов в российский энергетический сектор. Это 41 судно внесено в список, на который распространяется запрет на доступ к портам, а также запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что экономика россии начинает сталкиваться с некоторыми «драматичыми проблемами», входя в рецессию, санкции работают, и давление должно и дальше нарастать.
