Совет ЕС продлил действие санкций против рф еще на 6 месяцев Сегодня 15:41

Совет Европейского Союза в понедельник, 22 декабря, продлил действие экономических ограничительных мер против россии еще на шесть месяцев — до 31 июля 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Какие санкции продлил Евросоюз

Экономические ограничения против россии впервые были введены в 2014 году. После начала полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года они существенно расширились в ответ на непровоцированную, необоснованную и незаконную военную агрессию рф.

В настоящее время санкции охватывают широкий спектр секторальных мероприятий. Они предусматривают ограничения в сфере торговли, финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши.

Действующие меры также включают в себя запрет на импорт или передачу в ЕС морской сырой нефти и отдельных нефтепродуктов из россии.

Кроме того, действует отключение нескольких российских банков от системы SWIFT.

Евросоюз также приостановил вещание и лицензии на территории ЕС для ряда поддерживаемых Кремлем дезинформационных медиа. Отдельные положения направлены на противодействие обходу санкций.

В случае необходимости Евросоюз готов принимать дополнительные ограничительные меры.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении еще 41 судна, которые входят в так называемый «теневой флот» россии и обеспечивают поступление доходов в российский энергетический сектор. Это 41 судно внесено в список, на который распространяется запрет на доступ к портам, а также запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал , что экономика россии начинает сталкиваться с некоторыми «драматичыми проблемами», входя в рецессию, санкции работают, и давление должно и дальше нарастать.

