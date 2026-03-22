Завещание с «планом Б»: как назначить «запасных» наследников Сегодня 13:15 — Личные финансы

Как работает предназначение наследника

При составлении завещания можно определить не только основного, но и подназначенного наследника — лицо, которое унаследует имущество в случае, если основной наследник откажется или не сможет его принять.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Кто может стать наследником

Завещание — это личное распоряжение человека относительно своего имущества на случай смерти. Его может оформить только физическое лицо с полной гражданской дееспособностью. При этом через представителя сделать это нельзя.

Получить наследство могут как физические лица, живущие на момент открытия наследства, так и те, кто был зачат при жизни наследодателя и родился после открытия наследства. Не считая того, наследниками могут быть юридические лица либо другие участники гражданских отношений.

Что такое подназначение наследника

Завещатель имеет право определить другое лицо, которое унаследует его имущество в случае, если основной наследник при определенных обстоятельствах не сможет этого сделать.

Подназначенный наследник приобретает право на имущество, если основной наследник:

умирает до открытия наследства;

отказывается от наследства;

не принимает наследство или теряет на него право.

Отмечается, что наследство открывается в день смерти владельца имущества (или когда его официально признают умершим). Если основной наследник умер к этому моменту, наследство получает подназначенный.

Если наследник умирает уже после открытия наследства, но не успевает его принять, применяется другой механизм — наследственная трансмиссия. В таком случае право на наследство переходит к его собственным наследникам.

