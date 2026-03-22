Место для вашей рекламы

Завещание с «планом Б»: как назначить «запасных» наследников

Как работает предназначение наследника
Фото: freepik
При составлении завещания можно определить не только основного, но и подназначенного наследника — лицо, которое унаследует имущество в случае, если основной наследник откажется или не сможет его принять.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Кто может стать наследником

Завещание — это личное распоряжение человека относительно своего имущества на случай смерти. Его может оформить только физическое лицо с полной гражданской дееспособностью. При этом через представителя сделать это нельзя.
Получить наследство могут как физические лица, живущие на момент открытия наследства, так и те, кто был зачат при жизни наследодателя и родился после открытия наследства. Не считая того, наследниками могут быть юридические лица либо другие участники гражданских отношений.

Что такое подназначение наследника

Завещатель имеет право определить другое лицо, которое унаследует его имущество в случае, если основной наследник при определенных обстоятельствах не сможет этого сделать.
Подназначенный наследник приобретает право на имущество, если основной наследник:
  • умирает до открытия наследства;
  • отказывается от наследства;
  • не принимает наследство или теряет на него право.
Отмечается, что наследство открывается в день смерти владельца имущества (или когда его официально признают умершим). Если основной наследник умер к этому моменту, наследство получает подназначенный.
Если наследник умирает уже после открытия наследства, но не успевает его принять, применяется другой механизм — наследственная трансмиссия. В таком случае право на наследство переходит к его собственным наследникам.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
