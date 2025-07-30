Sense Bank и Timac Agro Ukraine запустили совместную программу кредитования — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Sense Bank и Timac Agro Ukraine запустили совместную программу кредитования Сегодня 11:30 — Кредит&Депозит

Sense Bank и Timac Agro Ukraine запустили совместную программу кредитования

Государственный Sense Bank и Timac Agro Ukraine запустили совместную программу кредитования: «Твой отличный урожай с продукцией от Timac Agro Ukraine и кредитом от Sense Bank, ставка от 0,01% годовых». Об этом сообщили представители банка на своем сайте. По словам банкиров, программа совместного партнерства создана для поддержки аграрного сектора Украины.

По условиям партнерской программы предусмотрена сниженная процентная ставка в размере 0,01% годовых. Кроме того, партнерская скидка применяется к государственной программе кредитования «Доступные кредиты 5−7-9%», то есть процентная ставка по ней составляет 8% годовых для микробизнеса вместо 13%, 10% годовых для среднего бизнеса вместо 15%.

Как отмечается в новости, по условиям программы «Ваш отличный урожай с продукцией от Timac Agro Ukraine и кредит от Sense Bank, ставка составляет от 0,01% годовых», вы можете получить до 7,5 млн грн кредитных средств без залога, а срок такого кредита может составлять до 12 месяцев. Комиссия составляет 0% или 1,5%, в зависимости от выбранной программы финансирования.

График погашения основного долга может быть выбран следующим образом: ежемесячно равными частями или адаптированный к сельскохозяйственному сезону. Sense Bank предоставляет предварительное решение о финансировании в течение 24 часов с минимальным пакетом документов.

Яна Шумунова, директор департамента малого и среднего бизнеса Sense Bank, отметила, что поддержка аграрного сектора является важной частью работы банка: «Аграрный сектор остается флагманом украинской экономики. Поэтому поддержка такой крайне важной отрасли является безусловным приоритетом в работе нашего банка. Такие партнерские программы являются отличным инструментом для фермеров в Украине для получения необходимого финансирования, поскольку позволяют улучшить результаты своей важной работы с минимальными ненужными затратами», — подчеркнула госпожа Шумунова.

Евгений Донцов, генеральный директор Timac Agro Ukraine , так прокомментировал событие: «Я рад сообщить, что Timac Agro Ukraine начинает сотрудничество с Sense Bank, еще одним надежным финансовым партнером, который будет поддерживать наших клиентов в вопросах льготного финансирования. Это партнерство является частью нашей стратегии по повышению доступности инновационных решений для украинских аграриев. Мы понимаем, насколько важна финансовая поддержка в ответственные моменты, особенно в нынешних условиях. Именно поэтому мы стремимся создавать эффективные инструменты, которые позволяют фермерам инвестировать в плодородие своих почв и стабильность урожая. Спасибо команде за активную работу над этим проектом! Перед нашими клиентами и партнерами открывается еще больше возможностей. Вместе мы сильнее».

Сенс Банк По материалам:

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