Как отказаться от кредита после подписания договора — Finance.ua

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Как отказаться от кредита после подписания договора

Личные финансы
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Как отказаться от кредита после подписания договора
Как отказаться от кредита после подписания договора
Подписание кредитного договора — это юридическое обязательство. Законодательство предусматривает возможность отказа от кредита даже после его оформления.
Об этом сообщили в «Финкульте».
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Как это работает

В Украине потребитель вправе отказаться от кредита в течение 14 календарных дней с момента заключения договора. Это закреплено в Законе Украины «О потребительском кредитовании».
Что нужно сделать:
  • подать письменное заявление об отказе в банк или финансовое учреждение;
  • вернуть полученные деньги и уплатить проценты за период использования кредита (если средства уже были выданы);
  • без штрафов и дополнительных платежей — банк не имеет права требовать никаких других компенсаций.
Если кредитные деньги уже использованы, необходимо вернуть всю сумму вместе с начисленными процентами.
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Право на отказ не распространяется на некоторые виды кредитов, например ипотеку или кредиты, обеспеченные залогом.
Если кредит оформлен на товар в рассрочку, то условия отказа могут зависеть от договора с продавцом.

Что делать, если 14 дней уже прошли

Досрочное погашение — вы можете вернуть кредит раньше срока, оплатив основную сумму и проценты за фактический период использования.
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Рефинансирование — если условия кредита стали для вас невыгодными, можно попробовать перекредитование в другом банке на лучших условиях.
Прежде чем подписать договор, важно внимательно изучить все условия и при необходимости проконсультироваться с юристом. Если кредит уже оформлен, но вы передумали — действуйте быстро, ведь после 14 дней возможность отказа исчезает.
Напомним, как сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, за первый квартал 2025 года кредитный портфель банков Украины увеличился лишь на 3,3%, что недостаточно для обеспечения потребностей экономики.
По материалам:
Finance.ua
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