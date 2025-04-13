Как избежать кредитных ловушек и не попасть в долговую яму — Finance.ua

Как избежать кредитных ловушек и не попасть в долговую яму
Кредит — это предоставление денег взаймы на определенных условиях. Фактически, заемщик получает право временно пользоваться чужими деньгами и обязуется вернуть их с доплатой — в виде процентов и возможных дополнительных платежей.
Специалисты «Финкульта» рассказывают, что кредитные деньги могут помочь достичь финансовой цели, если использовать их ответственно.
Эксперты отмечают: важно внимательно читать кредитный договор и понимать все условия, прежде чем брать ссуду.
На что обратить внимание в кредитном договоре
Реальная процентная ставка. Рассчитайте, сколько вы реально заплатите за пользование кредитными деньгами.
Вместе с процентами, комиссиями и страховками итоговая ставка может быть значительно выше.
Скрытые платежи. Дополнительные комиссии за обслуживание, снятие наличных денег, смс-информирование могут значительно повысить стоимость кредита.
Грейс-период по кредитной карте. Не все покупки входят в льготный период. Спросите в банке, какие условия действуют для вашей карты.
Кредитные карты с большим лимитом — психологически соблазняют тратить больше.
Штрафы и пеня за просрочку. Условия могут быть жесткими: даже за небольшую просрочку могут начисляться большие суммы.
Возможность досрочного погашения. В некоторых случаях банк может потребовать дополнительную комиссию за возврат кредита раньше срока.
Как избежать кредитных ловушек
- Читайте договор полностью. Все условия договора важны.
- Консультируйтесь с юристом или финансовым консультантом. Если какие-то пункты договора непонятны, лучше потратить время на консультацию, чем потом переплачивать.
- Рассчитывайте общую сумму переплат, а не только ежемесячный платеж. Важно знать, сколько вы заплатите за весь период кредита.
- Оценивайте свою финансовую ситуацию. Общая сумма платежей по кредитам не должна превышать 30% вашего дохода.
Кредиты — это инструмент, а не ловушка. Главное — знать правила игры и использовать их в своих интересах.
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