Как избежать кредитных ловушек и не попасть в долговую яму — Finance.ua

Как избежать кредитных ловушек и не попасть в долговую яму Сегодня 12:06 — Личные финансы

Как избежать кредитных ловушек и не попасть в долговую яму

Кредит — это предоставление денег взаймы на определенных условиях. Фактически, заемщик получает право временно пользоваться чужими деньгами и обязуется вернуть их с доплатой — в виде процентов и возможных дополнительных платежей.

Специалисты «Финкульта» рассказывают , что кредитные деньги могут помочь достичь финансовой цели, если использовать их ответственно.

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Эксперты отмечают: важно внимательно читать кредитный договор и понимать все условия, прежде чем брать ссуду.

На что обратить внимание в кредитном договоре

Реальная процентная ставка. Рассчитайте, сколько вы реально заплатите за пользование кредитными деньгами.

Вместе с процентами, комиссиями и страховками итоговая ставка может быть значительно выше.

Скрытые платежи. Дополнительные комиссии за обслуживание, снятие наличных денег, смс-информирование могут значительно повысить стоимость кредита.

Грейс-период по кредитной карте. Не все покупки входят в льготный период. Спросите в банке, какие условия действуют для вашей карты.

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Кредитные карты с большим лимитом — психологически соблазняют тратить больше.

Штрафы и пеня за просрочку. Условия могут быть жесткими: даже за небольшую просрочку могут начисляться большие суммы.

Возможность досрочного погашения. В некоторых случаях банк может потребовать дополнительную комиссию за возврат кредита раньше срока.

Как избежать кредитных ловушек

Читайте договор полностью. Все условия договора важны.

Все условия договора важны. Консультируйтесь с юристом или финансовым консультантом . Если какие-то пункты договора непонятны, лучше потратить время на консультацию, чем потом переплачивать.

. Если какие-то пункты договора непонятны, лучше потратить время на консультацию, чем потом переплачивать. Рассчитывайте общую сумму переплат, а не только ежемесячный платеж. Важно знать, сколько вы заплатите за весь период кредита.

Важно знать, сколько вы заплатите за весь период кредита. Оценивайте свою финансовую ситуацию. Общая сумма платежей по кредитам не должна превышать 30% вашего дохода.

Кредиты — это инструмент, а не ловушка. Главное — знать правила игры и использовать их в своих интересах.

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