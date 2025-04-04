Украинцы увеличили долги по микрокредитам (инфографика) — Finance.ua

Украинцы увеличили долги по микрокредитам (инфографика) Сегодня 11:05 — Личные финансы

Украинцы увеличили долги по микрокредитам (инфографика)

Более 8,3 млн кредитных договоров на общую сумму 51,69 млрд грн оформили украинцы в 2024 году. Хотя количество оформленных договоров почти не изменилось по сравнению с 2023 годом, объемы займов выросли аж на 27%.

Об этом свидетельствует статистика от Опендатабот.

Средняя сумма микрокредита также выросла за год — на 26%. Если в 2023 у МФО, в среднем, занимали 4926 грн, то в прошлом году средний заем уже был на уровне 6217 грн.

В среднем, микрокредитные организации выдавали 693 тысячи займов в месяц, однако месяц к месяцу количество микрокредитов менялось.

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Больше всего микрозаймов брали в третьем квартале: около 729 тысяч кредитов в месяц. В конце года занимать стали меньше — около 691 тыс. кредитов в месяц, впрочем, стали закрывать накопившиеся долги.

Так, в прошлом году украинцы не только брали больше кредитов, но и накапливали долги. За первые три квартала задолженность по микрокредитам удвоилась: с 9,3 млрд грн выросла до 18,47 млрд грн.

К концу года долг уменьшился на 2,7 млрд грн. Впрочем, общую картину это улучшить не помогло: долг перед МФО на начало текущего года составляет 15,77 млрд грн. Это в 1,7 раза, или на 6,47 млрд грн больше, чем в начале 2024-го.

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