В каком банке лучше всего брать кредит наличными — результаты FinAwards 2025 — Finance.ua
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В каком банке лучше всего брать кредит наличными — результаты FinAwards 2025

Кредит&Депозит
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28 марта в Киеве состоялась церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards 2025, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».
На FinAwards определили победителя в номинации «Лучший кредит наличными». В ней выбирали финансовый продукт и банк, который предоставляет выгодные условия и преимущества в случае получения кредита наличными.
В этом году за награду состязались 13 банков. Победителем этой номинации стал ПриватБанк.
  • Срок кредита: от 10 до 36 месяцев
  • Максимальная сумма кредита без справки о доходах: 300 тыс. грн
  • Базовая процентная ставка: 31% годовых
  • Реальная годовая процентная ставка: 36,50%
  • Ежемесячная комиссия: отсутствует
  • Разовая комиссия за снятие наличных: 0
Глава Salesdoubler Александр Бойко (слева) вручает награду Сергею Макаренко, руководителю направления торгового эквайринга ПриватБанка
Глава Salesdoubler Александр Бойко (слева) вручает награду Сергею Макаренко, руководителю направления торгового эквайринга ПриватБанка
ПриватБанк защитил этот титул, ведь в прошлом году он также возглавил эту номинацию.
Вторая ступенька — у Креди Агриколь Банка и его наличного кредита «Свобода».
  • Срок кредита: от 3 до 36 месяцев
  • Наибольшая сумма кредита без справки о доходах: 100 тыс. гривен
  • Базовая процентная ставка: 35%
  • Реальная годовая процентная ставка: 41.41%
  • Ежемесячная комиссия: отсутствует
  • Разовая комиссия за снятие наличных: 0
В прошлом году «серебро» получил ОТП Банк.
Третье место на FinAwards 2025 в номинации «Лучший кредит наличными» получил абанк и его «Быстрая наличка».
  • Срок кредита: 6−60 месяцев
  • Макс. сумма кредита без справки о доходах: 500 тыс. грн
  • Базовая процентная ставка: от 29% до 99%
  • Реальная годовая процентная ставка: от 33,7% до 162,15%
  • Ежемесячная комиссия: отсутствует
  • Разовая комиссия за снятие наличных: 0 грн.
«Бронзовым» призером в прошлом году стал Юнекс Банк.
Четвертая ступенька досталась ПУМБ с его «Деньгами в рассрочку».
  • Срок кредита: от 3 до 24 месяцев
  • Макс. сумма кредита без справки о доходах: 200 тыс. грн
  • Базовая процентная ставка: 0,00001% годовых
  • Реальная годовая процентная ставка: 81.4% (расчет на 23.12.2024)
  • Ежемесячная комиссия: 2,99%
  • Разовая комиссия за снятие наличных: 0 грн.
Замыкает топ-5 Идея Банк и их программа «На старт».
  • Срок кредита: 12, 24, 36, 48 и 60 месяцев
  • Макс. сумма кредита без справки о доходах: 150 тыс. грн
  • Базовая процентная ставка: 65% годовых
  • Реальная годовая процентная ставка: 88,88%
  • Ежемесячная комиссия: отсутствует
  • Разовая комиссия за снятие наличных: 0
Распределение голосов было следующее:
  • победители по голосам Председателей правления банков (те, кто непосредственно работает в банковской сфере):
— 1 место — ПриватБанк
— 2 место — Правэкс Банк
— 3 место — Креди Агриколь Банк
— 4 место — банк
— 5 место — ПУМБ/Юнекс Банк/Идея Банк
  • победители по голосам Экспертного жюри (профессионалы рынков, которые не работают непосредственно в банковской сфере. А также редакции ведущих порталов Украины Finance.ua и Минфин):
— 1 место — ПриватБанк
— 2 место — Креди Агриколь Банк
— 3 место — абанк
— 4 место — ПУМБ
— 5 место — Юнекс Банк
  • выбор пользователей (украинцы, непосредственно пользующиеся банковскими услугами и продуктами)
— 1 место — ПриватБанк
— 2 место — Идея Банк
— 3 место — абанк
— 4 место — ПУМБ
— 5 место — Таскомбанк

Справка Finance.ua:

  • FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8-й год;
  • Каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
По материалам:
Finance.ua
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