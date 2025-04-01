В каком банке лучше всего брать кредит наличными — результаты FinAwards 2025 Сегодня 09:00 — Кредит&Депозит

FinAwards 2025, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин». 28 марта в Киеве состоялась церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».

Лучший кредит наличными». В ней выбирали финансовый продукт и банк, который предоставляет выгодные условия и преимущества в случае получения кредита наличными. На FinAwards определили победителя в номинации «». В ней выбирали финансовый продукт и банк, который предоставляет выгодные условия и преимущества в случае получения кредита наличными.

В этом году за награду состязались 13 банков. Победителем этой номинации стал ПриватБанк

Срок кредита: от 10 до 36 месяцев

Максимальная сумма кредита без справки о доходах: 300 тыс. грн

Базовая процентная ставка: 31% годовых

Реальная годовая процентная ставка: 36,50%

Ежемесячная комиссия: отсутствует

Разовая комиссия за снятие наличных: 0

Глава Salesdoubler Александр Бойко (слева) вручает награду Сергею Макаренко, руководителю направления торгового эквайринга ПриватБанка

ПриватБанк защитил этот титул, ведь в прошлом году он также возглавил эту номинацию.

Срок кредита: от 3 до 36 месяцев

Наибольшая сумма кредита без справки о доходах: 100 тыс. гривен

Базовая процентная ставка: 35%

Реальная годовая процентная ставка: 41.41%

Ежемесячная комиссия: отсутствует

Разовая комиссия за снятие наличных: 0

ОТП Банк. В прошлом году «серебро» получил

Третье место на FinAwards 2025 в номинации «Лучший кредит наличными» получил абанк и его «Быстрая наличка»

Срок кредита: 6−60 месяцев

Макс. сумма кредита без справки о доходах: 500 тыс. грн

Базовая процентная ставка: от 29% до 99%

Реальная годовая процентная ставка: от 33,7% до 162,15%

Ежемесячная комиссия: отсутствует

Разовая комиссия за снятие наличных: 0 грн.

«Бронзовым» призером в прошлом году стал Юнекс Банк.

ПУМБ с его « Четвертая ступенька досталасьс его « Деньгами в рассрочку ».

Срок кредита: от 3 до 24 месяцев

Макс. сумма кредита без справки о доходах: 200 тыс. грн

Базовая процентная ставка: 0,00001% годовых

Реальная годовая процентная ставка: 81.4% (расчет на 23.12.2024)

Ежемесячная комиссия: 2,99%

Разовая комиссия за снятие наличных: 0 грн.

Идея Банк и их программа « Замыкает топ-5и их программа « На старт ».

Срок кредита: 12, 24, 36, 48 и 60 месяцев

Макс. сумма кредита без справки о доходах: 150 тыс. грн

Базовая процентная ставка: 65% годовых

Реальная годовая процентная ставка: 88,88%

Ежемесячная комиссия: отсутствует

Разовая комиссия за снятие наличных: 0

Распределение голосов было следующее:

победители по голосам Председателей правления банков (те, кто непосредственно работает в банковской сфере):

— 1 место — ПриватБанк

— 2 место — Правэкс Банк

— 4 место — банк

победители по голосам Экспертного жюри (профессионалы рынков, которые не работают непосредственно в банковской сфере. А также редакции ведущих порталов Украины Finance.ua и Минфин):

— 1 место — ПриватБанк

— 2 место — Креди Агриколь Банк

— 3 место — абанк

— 4 место — ПУМБ

— 5 место — Юнекс Банк

выбор пользователей (украинцы, непосредственно пользующиеся банковскими услугами и продуктами)

— 1 место — ПриватБанк

— 2 место — Идея Банк

— 3 место — абанк

— 4 место — ПУМБ

— 5 место — Таскомбанк

Справка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8-й год;

Каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

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