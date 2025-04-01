В каком банке лучше всего брать кредит наличными — результаты FinAwards 2025
28 марта в Киеве состоялась церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards 2025, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».
На FinAwards определили победителя в номинации «Лучший кредит наличными». В ней выбирали финансовый продукт и банк, который предоставляет выгодные условия и преимущества в случае получения кредита наличными.
В этом году за награду состязались 13 банков. Победителем этой номинации стал ПриватБанк.
- Срок кредита: от 10 до 36 месяцев
- Максимальная сумма кредита без справки о доходах: 300 тыс. грн
- Базовая процентная ставка: 31% годовых
- Реальная годовая процентная ставка: 36,50%
- Ежемесячная комиссия: отсутствует
- Разовая комиссия за снятие наличных: 0
ПриватБанк защитил этот титул, ведь в прошлом году он также возглавил эту номинацию.
Вторая ступенька — у Креди Агриколь Банка и его наличного кредита «Свобода».
- Срок кредита: от 3 до 36 месяцев
- Наибольшая сумма кредита без справки о доходах: 100 тыс. гривен
- Базовая процентная ставка: 35%
- Реальная годовая процентная ставка: 41.41%
- Ежемесячная комиссия: отсутствует
- Разовая комиссия за снятие наличных: 0
В прошлом году «серебро» получил ОТП Банк.
Третье место на FinAwards 2025 в номинации «Лучший кредит наличными» получил абанк и его «Быстрая наличка».
- Срок кредита: 6−60 месяцев
- Макс. сумма кредита без справки о доходах: 500 тыс. грн
- Базовая процентная ставка: от 29% до 99%
- Реальная годовая процентная ставка: от 33,7% до 162,15%
- Ежемесячная комиссия: отсутствует
- Разовая комиссия за снятие наличных: 0 грн.
«Бронзовым» призером в прошлом году стал Юнекс Банк.
Четвертая ступенька досталась ПУМБ с его «Деньгами в рассрочку».
- Срок кредита: от 3 до 24 месяцев
- Макс. сумма кредита без справки о доходах: 200 тыс. грн
- Базовая процентная ставка: 0,00001% годовых
- Реальная годовая процентная ставка: 81.4% (расчет на 23.12.2024)
- Ежемесячная комиссия: 2,99%
- Разовая комиссия за снятие наличных: 0 грн.
Замыкает топ-5 Идея Банк и их программа «На старт».
- Срок кредита: 12, 24, 36, 48 и 60 месяцев
- Макс. сумма кредита без справки о доходах: 150 тыс. грн
- Базовая процентная ставка: 65% годовых
- Реальная годовая процентная ставка: 88,88%
- Ежемесячная комиссия: отсутствует
- Разовая комиссия за снятие наличных: 0
Распределение голосов было следующее:
- победители по голосам Председателей правления банков (те, кто непосредственно работает в банковской сфере):
— 1 место — ПриватБанк
— 2 место — Правэкс Банк
— 3 место — Креди Агриколь Банк
— 4 место — банк
— 5 место — ПУМБ/Юнекс Банк/Идея Банк
- победители по голосам Экспертного жюри (профессионалы рынков, которые не работают непосредственно в банковской сфере. А также редакции ведущих порталов Украины Finance.ua и Минфин):
— 1 место — ПриватБанк
— 2 место — Креди Агриколь Банк
— 3 место — абанк
— 4 место — ПУМБ
— 5 место — Юнекс Банк
- выбор пользователей (украинцы, непосредственно пользующиеся банковскими услугами и продуктами)
— 1 место — ПриватБанк
— 2 место — Идея Банк
— 3 место — абанк
— 4 место — ПУМБ
— 5 место — Таскомбанк
Справка Finance.ua:
- FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8-й год;
- Каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
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