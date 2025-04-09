Приближение к стандартам ЕС: НБУ обновил подходы к кредитному риску — Finance.ua
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Приближение к стандартам ЕС: НБУ обновил подходы к кредитному риску

Кредит&Депозит
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Приближение к стандартам ЕС: НБУ обновил подходы к кредитному риску
Приближение к стандартам ЕС: НБУ обновил подходы к кредитному риску
Национальный банк обновил требования относительно расчета банками минимального размера экспозиций, взвешенных по кредитному риску.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Размер экспозиций, взвешенных по кредитному риску, отражает неожиданные потери (убытки) от кредитного риска по активным банковским операциям, которые должны покрываться капиталом.
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Такое обновление является очередным шагом по приближению нормативно-правовых актов Национального банка в сфере банковского регулирования к стандартам ЕС.
На данный момент банки уже учитывают экспозиции, взвешенные по кредитному риску, в минимальных требованиях к достаточности капитала, установленных в Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине. Однако их расчет основан на предварительных подходах Базельского комитета по банковскому надзору.
Введенные требования предусматривают:
  • расширение перечня экспозиций, для которых вес риска определяется с применением кредитных рейтингов;
  • применение сниженных весов риска для экспозиций малого и среднего бизнеса, а также для экспозиций, обеспеченных жилой недвижимостью;
  • расширение перечня приемлемых инструментов для смягчения кредитного риска и предоставителей таких инструментов.
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Указанные изменения будут обеспечивать более чувствительную оценку неожиданных потерь (убытков) от кредитного риска по активным банковским операциям, что будет способствовать повышению финансовой устойчивости банков. В то же время применение более низких весов риска будет способствовать расширению ипотечного кредитования и кредитной поддержки малого и среднего бизнеса.
Введение обновленных требований будет поэтапным, в частности:
  • до 1 марта 2026 года банки будут осуществлять разработку/доработку внутренних положений по определению минимального размера экспозиций, взвешенных по кредитному риску;
  • с 1 марта по 1 августа 2026 — проведут тестовые расчеты;
  • с 1 августа 2026 г. — перейдут на обновленный расчет требований к достаточности капитала для покрытия кредитного риска путем взвешивания экспозиций по новому подходу.
По материалам:
Finance.ua
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