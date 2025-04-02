Где в Украине самый дешевый кредит МФО: результаты FinAwards-2025 — Finance.ua

Где в Украине самый дешевый кредит МФО: результаты FinAwards-2025 Сегодня 09:05 — Кредит&Депозит

Где в Украине самый дешевый кредит МФО: результаты FinAwards-2025

В Киеве состоялось вручение наград в рамках ежегодной премии FinAwards-2025 , организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и Минфин.

Одна из номинаций премии в этом году: «Самый дешевый кредит МФО». Победителем по этой номинации стал CreditBox. Второе место занял Moneyveo. Третья ступенька в активе CreditPlus.

Что касается CreditBox, то у них можно оформить кредит от 1 тыс. до 30 тыс. гривен сроком до 30 дней.

Процентная ставка:

для новых клиентов — от 0,01% до 1,7% в день;

для постоянных клиентов — от 1% до 1,7% в день.

Возможно автоматическое продление срока кредита при уплате начисленных процентов.

Относительно Moneyveo — по состоянию на 2024 год компания оценивает свою долю на рынке потребительского онлайн-кредитования в 13−15% и планирует увеличить ее до 14,5−16,5% путем расширения сегмента клиентов, в том числе малого и среднего бизнеса (МСБ). Сейчас у них можно оформить два типа кредитов — Smart и Trend.

Условия Smart следующие: от 500 до 40 тыс. гривен сроком от 3 до 65 дней с закрытием первого кредита под 0,01%.

Trend имеет следующие условия: от 2 тыс. до 35 тыс. гривен сроком от 2 до 6 месяцев.

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«Бронзовый» призер CreditPlus предлагает следующие условия:

Первый кредит: от 500 до 20 тыс. гривен сроком от 3 до 30 дней, процентная ставка — 1%/день. Если потребителем будут выполнены условия договора и Программы лояльности, ставка на первый период (от 3 до 30 дней, выбирает потребитель) будет снижена и составит 0,01% в день;

повторный кредит: от 500 до 40 тыс. гривен сроком от 3 до 30 дней, процентная ставка — 1%/день. Если потребителем будут выполнены условия договора и Программы лояльности, ставка на первый период (от 3 до 30 дней, выбирает потребитель) будет снижена и составит 0,01% в день.

Справка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8 лет подряд;

каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

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