Какой банк является лучшим для ФЛП: результаты FinAwards-2025 — Finance.ua
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Какой банк является лучшим для ФЛП: результаты FinAwards-2025

Фондовый рынок
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Какой банк является лучшим для ФЛП: результаты FinAwards-2025
Какой банк является лучшим для ФЛП: результаты FinAwards-2025
28 марта 2025 года в Киеве состоялась церемония награждения FinAwards — ежегодной всеукраинской премии, определяющей лучшие финансовые продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения и финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
Организаторами премии являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и Минфин.
Уже традиционно каждый год премия FinAwards-2025 определяет лучших представителей финансовой сферы Украины. За победу соперничают представители банков, МФО, страховые компании, инфлюэнсеры и другие представители финансового рынка Украины.
В этом году в церемонии приняли участие 150 номинантов, 36 организаций. Было вручено 102 награды.
Определили победителя и в номинации «Лучший банк для клиентов ФЛП».
В этой номинации принимали участие банки, имеющие лучшие условия обслуживания и финансовые услуги для физических лиц-предпринимателей, включая такие услуги, как расчетно-кассовое обслуживание, кредитование на развитие бизнеса, возможность использования дистанционных систем управления счетами для ведения предпринимательской деятельности.
Тройка лидеров:
  • «бронзу» получил Alliance bank.
  • «Серебро» — ПУМБ.
  • «Золото» — за monobank.
На фото: руководитель Медиа бизнеса Treeum Надежда Квитка вручает награду представителю банка
На фото: руководитель Медиа бизнеса Treeum Надежда Квитка вручает награду представителю банка
Основные преимущества monobank для ФЛП:
  • открыть счет ФЛП можно за пару минут в мобильном приложении, без дополнительных справок, очередей и из любой точки мира;
  • обслуживание абсолютно бесплатное, а платежи есть возможность производить в любое время. Управлять личными и ФЛП-счетами можно в одном приложении mono;
  • абонплата/пакетное обслуживание за месяц и комиссия за обслуживание счета при отсутствии движения средств бесплатно. Комиссия за выдачу наличных: 0,9% от суммы снятия на территории Украины и 2% за границей.
Второе место занял ПУМБ. Он для предпринимателей приготовил следующее:
  • стоимость открытия счета: бесплатно;
  • абонплата/пакетное обслуживание за месяц: 200 грн. Комиссия за обслуживание счета при отсутствии движения средств отсутствует;
  • комиссия за безналичные платежи за пределы банка до 5 тыс. грн — 2 грн, от 5 до 100 тыс. грн — 3 грн, от 100 тыс. грн — 12 грн;
  • комиссия за выдачу наличных:
— по карте 0,75% - в банкоматах ПУМБ, 1% - в кассе ПУМБ;
— со счета 1%;
— онлайн кредит «ВсеБизнес» решение о предоставлении кредита — 1 день, макс. сумма — 1,5 млн грн, без залога и поручительства, даже для вновь созданных ФЛП.
Третье место занимает Alliance bank со следующими условиями для физических лиц-предпринимателей:
  • ФЛП-счет можно открыть в удобном приложении Alliance и одновременно вести там личные и бизнес-счета;
  • ряд бесплатных услуг: пополнение счета, перевод средств на собственные карты физических лиц в Alliance, а также переводы на все счета в Alliance bank без комиссий;
  • бизнес и личные карты также предоставляются бесплатно.
При платежах на бизнес-счета есть автоматическая проверка контрагентов на риски. ФЛП-счет можно открыть в удобном приложении Alliance и одновременно вести там личные и бизнес-счета.
При платежах на бизнес-счета есть автоматическая проверка контрагентов на риски.
Лучшие банки для клиентов ФЛП определяли три группы жюри. Публикуем победителей каждой:
  • победители по голосам Глав правления банков (те, кто непосредственно работает в банковской сфере):
1 место — monobank;
2 место — ПриватБанк;
3 место — ПУМБ;
4 место — Sense Bank;
5 место — ПАО «Банк Восток».
  • победители по голосам Экспертного жюри (профессионалы рынков, не работающих непосредственно в банковской сфере. А также редакции ведущих порталов Украины: Finance.ua и Минфин):
1 место — monobank;
2 место — ПУМБ;
3 место — ПриватБанк;
4 место — Sense Bank;
5 место — Alliance bank.
  • выбор пользователей (украинцы, непосредственно пользующиеся банковскими услугами и продуктами):
1 место — Alliance bank;
2 место — àbank;
3 место — ПУМБ;
4 место — ПриватБанк;
5 место — АО Ощадбанк.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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