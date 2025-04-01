Какой банк является лучшим для ФЛП: результаты FinAwards-2025 — Finance.ua

Какой банк является лучшим для ФЛП: результаты FinAwards-2025 Сегодня 11:00 — Фондовый рынок

Какой банк является лучшим для ФЛП: результаты FinAwards-2025

28 марта 2025 года в Киеве состоялась церемония награждения FinAwards — ежегодной всеукраинской премии, определяющей лучшие финансовые продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения и финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

Организаторами премии являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и Минфин.

Уже традиционно каждый год премия FinAwards-2025 определяет лучших представителей финансовой сферы Украины. За победу соперничают представители банков, МФО, страховые компании, инфлюэнсеры и другие представители финансового рынка Украины.

В этом году в церемонии приняли участие 150 номинантов, 36 организаций. Было вручено 102 награды.

Определили победителя и в номинации «Лучший банк для клиентов ФЛП».

В этой номинации принимали участие банки, имеющие лучшие условия обслуживания и финансовые услуги для физических лиц-предпринимателей, включая такие услуги, как расчетно-кассовое обслуживание, кредитование на развитие бизнеса, возможность использования дистанционных систем управления счетами для ведения предпринимательской деятельности.

Тройка лидеров:

«бронзу» получил Alliance bank .

. «Серебро» — ПУМБ .

. «Золото» — за monobank.

На фото: руководитель Медиа бизнеса Treeum Надежда Квитка вручает награду представителю банка

monobank для ФЛП: Основные преимущества

открыть счет ФЛП можно за пару минут в мобильном приложении, без дополнительных справок, очередей и из любой точки мира;

обслуживание абсолютно бесплатное, а платежи есть возможность производить в любое время. Управлять личными и ФЛП-счетами можно в одном приложении mono;

абонплата/пакетное обслуживание за месяц и комиссия за обслуживание счета при отсутствии движения средств бесплатно. Комиссия за выдачу наличных: 0,9% от суммы снятия на территории Украины и 2% за границей.

Второе место занял ПУМБ. Он для предпринимателей приготовил следующее: Он для предпринимателей приготовил следующее:

стоимость открытия счета: бесплатно;

абонплата/пакетное обслуживание за месяц: 200 грн. Комиссия за обслуживание счета при отсутствии движения средств отсутствует;

комиссия за безналичные платежи за пределы банка до 5 тыс. грн — 2 грн, от 5 до 100 тыс. грн — 3 грн, от 100 тыс. грн — 12 грн;

комиссия за выдачу наличных:

— по карте 0,75% - в банкоматах ПУМБ, 1% - в кассе ПУМБ;

— со счета 1%;

— онлайн кредит «ВсеБизнес» решение о предоставлении кредита — 1 день, макс. сумма — 1,5 млн грн, без залога и поручительства, даже для вновь созданных ФЛП.

Третье место занимает Alliance bank со следующими условиями для физических лиц-предпринимателей:

ФЛП-счет можно открыть в удобном приложении Alliance и одновременно вести там личные и бизнес-счета;

ряд бесплатных услуг: пополнение счета, перевод средств на собственные карты физических лиц в Alliance, а также переводы на все счета в Alliance bank без комиссий;

бизнес и личные карты также предоставляются бесплатно.

При платежах на бизнес-счета есть автоматическая проверка контрагентов на риски. ФЛП-счет можно открыть в удобном приложении Alliance и одновременно вести там личные и бизнес-счета.

При платежах на бизнес-счета есть автоматическая проверка контрагентов на риски.

Лучшие банки для клиентов ФЛП определяли три группы жюри. Публикуем победителей каждой:

победители по голосам Глав правления банков (те, кто непосредственно работает в банковской сфере):

1 место — monobank;

2 место — ПриватБанк

3 место — ПУМБ;

4 место — Sense Bank;

5 место — ПАО «Банк Восток».

победители по голосам Экспертного жюри (профессионалы рынков, не работающих непосредственно в банковской сфере. А также редакции ведущих порталов Украины: Finance.ua и Минфин):

1 место — monobank;

2 место — ПУМБ;

3 место — ПриватБанк;

4 место — Sense Bank;

5 место — Alliance bank.

выбор пользователей (украинцы, непосредственно пользующиеся банковскими услугами и продуктами):

1 место — Alliance bank;

2 место — àbank;

3 место — ПУМБ;

4 место — ПриватБанк;

5 место — АО Ощадбанк

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