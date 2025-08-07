Повлияет ли выплата ко Дню Независимости на субсидии — Finance.ua
ру
Повлияет ли выплата ко Дню Независимости на субсидии

Личные финансы
17
Среднемесячный совокупный доход домохозяйства учитывается при расчете жилищной субсидии.
Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.
В этот доход включаются заработная плата, пенсия, стипендия, социальные выплаты и другие поступления.
«Одноразовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины не учитывается при расчете субсидии», — отметили в ПФУ.
  • заработная плата;
  • денежное довольствие военнослужащих;
  • пенсия;
  • стипендия, за исключением социальной;
  • пособие по безработице и другие страховые выплаты;
  • дивиденды от ценных бумаг;
  • другие доходы.
В Украине действует программа, в рамках которой предоставляется субсидия ВПЛ на аренду жилья. Однако существует ряд важных условий, в случае нарушения которых могут не назначить или прекратить выплаты. Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» рассказывают, почему могут отказать в помощи.
Напомним, в каких случаях субсидию не назначат.
Перечень оснований, при наличии которых субсидия на съем жилья не назначается или прекращается, в частности:
  • если кто-нибудь из членов семьи приобрел транспортное средство, недвижимость, валюту, ценные бумаги или другие активы на сумму свыше 100 тыс. грн;
  • в случае наличия жилой недвижимости на условно безопасной территории Украины, которая по площади превышает установленные нормы (свыше 13,65 кв. метра на одного человека или более 35,22 кв. метра на домохозяйство), или депозитных средств, облигаций внутреннего государственного займа на сумму более 100 тыс. гривен;
  • если ВПЛ больше месяца не проживает в жилье, которое заявило как арендованное;
  • другие.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Payment systems