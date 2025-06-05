В Минсоцполитики назвали средний размер субсидии для ВПЛ на аренду жилья — Finance.ua

В Минсоцполитики назвали средний размер субсидии для ВПЛ на аренду жилья Сегодня 09:45 — Личные финансы

В Минсоцполитики назвали средний размер субсидии для ВПЛ на аренду жилья

На конец мая 44 семьям внутренне перемещенных лиц назначена субсидия на съем жилья. Средний размер назначенных субсидий составляет 5722,01 гривен.

Об этом пресс-служба Министерства социальной политики сообщила в комментарии УНН.

«По состоянию на 29 мая 2025 года общее количество семей ВПЛ, которым назначена субсидия на аренду жилья — 44 семьи ВПЛ», — говорится в сообщении.

Кто может воспользоваться субсидией на оплату стоимости или части аренды жилья

Субсидия на съем жилья предоставляется всем ВПЛ, которые приобрели соответствующий статус, начиная с 2014 года, и отвечают следующим критериям:

переместились с территорий, где ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированы, согласно перечню, утвержденному Минразвития, и не имеют в собственности жилья общей площадью более 13,65 кв. м на человека на подконтрольной территории Украины (кроме территорий, с которых они переместились);

если их жилье уничтожено или повреждено до степени, непригодной для проживания, что подтверждено соответствующими документами и внесено в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий.

Размер субсидии

Размер субсидии определяется индивидуально для каждого домохозяйства и зависит от:

уровня доходов семьи;

количества членов семьи;

имущественного положения;

стоимости аренды жилья в конкретном регионе, что учтено соответствующими корректирующими коэффициентами для региона, где расположено арендованное жилье.

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«Субсидия на аренду жилья покрывает расходы на аренду жилого помещения (или его части), превышающие 20% совокупного дохода семьи ВПЛ в пределах установленных социальных нормативов. По состоянию на 29 мая 2025 года средний размер назначенных субсидий на аренду жилья составляет 5 722,01 гривен», — информирует Минсоцполитики.

Министерство отмечает, что для получения субсидии на съем жилья ВПЛ подают следующие документы:

договор найма жилого помещения между наймодателем и квартиросъемщиком — ВПЛ;

заявление по установленной форме;

другие документы (при необходимости).

Бланки примерного договора и заявления доступны по ссылке

При этом при наличии подписанного собственного договора найма можно воспользоваться им.

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«Указанные документы предоставляются лично квартиросъемщиком и наймодателем (претендующим на получение компенсации налогов) по их выбору: в органы Пенсионного фонда Украины, в частности, в случае отправки их в электронной форме (через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины с наложенными квартиросъемщиком и наймодателем электронными подписями), или в центры предоставления административных услуг», — объясняют в Минсоцполитики.

В каких случаях субсидию не назначат

Перечень оснований, при наличии которых субсидия на съем жилья не назначается или прекращается, в частности:

если кто-нибудь из членов семьи приобрел транспортное средство, недвижимость, валюту, ценные бумаги или другие активы на сумму свыше 100 тыс. грн;

в случае наличия жилой недвижимости на условно безопасной территории Украины, которая по площади превышает установленные нормы (свыше 13,65 кв. метра на одного человека или более 35,22 кв. метра на домохозяйство), или депозитных средств, облигаций внутреннего государственного займа на сумму более 100 тыс. гривен;

если ВПЛ больше месяца не проживает в жилье, которое заявлено как арендованное;

прочие.

УНН По материалам:

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