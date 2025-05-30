В Украине изменили условия получения жилищных субсидий для некоторых семей — Finance.ua

В Украине изменили условия получения жилищных субсидий для некоторых семей Сегодня 16:05 — Личные финансы

В Украине изменили условия получения жилищных субсидий для некоторых семей

Кабинет Министров принял изменения в «Положение о порядке назначения жилищных субсидий». Это несколько изменит правила получения выплат для некоторых категорий.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Что изменилось

Теперь получить жилищные субсидии будут иметь право следующие категории:

детские дома семейного типа,

приемные семьи, в которых хотя бы один ребенок из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, устроен на воспитание,

а также многодетным семьям, в которых на момент обращения и при получении жилищной субсидии проживают трое и более детей, и в которых хотя бы один ребенок находится под опекой или попечительством.

Для этих категорий можно получить субсидию, даже если:

семья покупала земельный участок, жилье, стройматериалы, бытовую технику, одежду, продукты или игрушки для детей;

у детей есть жилье в собственности;

на банковском счету ребенка (сироты или который находится на попечении) более 100 тыс. грн.

Такая норма будет действовать при условии, что эти расходы или сбережения направлены на обеспечение нужд ребенка.

Изменения в задолженности

На время военного положения и еще год после него для вышеуказанных семей допустимый долг за коммунальные услуги увеличили. Теперь субсидию можно получить, если долг не превышает половины минимальной зарплаты на начало года, когда назначается субсидия.

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Кроме того, если за квартиру есть долги более трех месяцев, это не повлияет на получение субсидии для некоторых людей. Речь идет о тех, кто не прописан в жилье, но фактически живет там на основании договора аренды.

Это касается:

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ),

детских домов семейного типа,

приемных семей,

детей, находящихся по опекой или на попечении.

Главное условие — долг должен появиться еще до того, как эти люди фактически там начали жить или арендовали жилье. Это нужно подтвердить документами, например, справкой ВПЛ, договором аренды или покупки жилья и т. п.

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