Объемы кредитования в Украине остаются критически низкими для экономического восстановления — Гетманцев — Finance.ua
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Объемы кредитования в Украине остаются критически низкими для экономического восстановления — Гетманцев

Кредит&Депозит
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Объемы кредитования в Украине остаются критически низкими для экономического восстановления — Гетманцев
Объемы кредитования в Украине остаются критически низкими для экономического восстановления — Гетманцев
За первый квартал 2025 года кредитный портфель банков Украины увеличился лишь на 3,3%, что недостаточно для обеспечения потребностей экономики.
Об этом заявил в Телеграме глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По данным Национального банка Украины, гривневые кредиты резидентам на конец марта 2025 года составили 879,6 млрд грн, увеличившись с начала года на 6,2% (+50 млрд грн). В то же время валютные кредиты за этот период сократились на 3,1% (-0,2 млрд долл.) до 6,1 млрд дол.
Таким образом, общий кредитный портфель во всех валютах достиг 1143,3 млрд грн, увеличившись на 36,4 млрд грн с начала года.
«Если кредитование продолжит увеличиваться такими низкими темпами, как в первом квартале, то по итогам года у нас будет около 1260 млрд грн валового кредитного портфеля во всех валютах», — отметил Гетманцев.
По его словам, это будет соответствовать уровню проникновения кредитов в экономику на уровне 14,4% ВВП, что будет равно показателю прошлого года (14,5% ВВП) и является очередным историческим минимумом.
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Для сравнения Гетманцев привел данные позапрошлого года, когда этот показатель составлял 15,2% ВВП, перед полномасштабной войной — 19,1% ВВП, а в 2019 году — 25,9% ВВП.
«Несмотря на номинальное увеличение и возобновление кредитования, объемы валового кредитного портфеля в отношении экономики при существующих тенденциях продолжат уменьшаться, в лучшем случае будут стагнировать», — подчеркнул он.
Глава комитета считает, что хорошим ориентиром для государства является обеспечение уровня проникновения кредитов в экономику не менее 20% ВВП, что означает необходимость прироста кредитного портфеля, по меньшей мере, на 600 млрд грн до конца 2025 года.
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Для решения проблемы Гетманцев предложил ряд мер, позволяющих изменить подходы к кредитованию со стороны правительства как акционера государственных банков, оператора программы «5−7-9» и НБУ как банковского регулятора.
«Прежде всего необходимо запустить национальное учреждение развития с мандатом на послевоенное восстановление, которое будет брать на себя повышенный кредитный риск и будет финансировать проекты, которые не вкладываются в бизнес-модели обычных коммерческих банков», — отметил он.
По словам главы комитета, важен пересмотр флагманской программы «5−7-9», по которой с начала войны выдано 300 млрд грн кредитов.
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«Эта программа требует модернизации и большего фокуса. Такие кредиты должны идти прежде всего на инвестиционные цели, а не на поддержку оборотного капитала. Необходимо скорректировать портфель по сферам, почти 70% которого сейчас приходится на сельское хозяйство и торговлю», — подчеркнул Гетманцев.
Среди других предложенных мер — наращивание специализированного субсидированного кредитования (ОПК, энергетика, переработка), поддержка МСБ на деоккупированных и прифронтовых территориях, помощь ВПЛ, финансирование восстановления поврежденного жилья и инфраструктуры.
Гетманцев также отметил необходимость увеличения привлечения международных финансовых учреждений к восстановлению экономики, активизации расчистки банковских балансов от неработающих кредитов и развития финансовых инструментов, поддерживающих кредитование.
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«На сегодняшний день есть все условия для увеличения кредитования. Банки являются ликвидными, высокодоходными и надлежаще капитализированными, государство является ключевым акционером банковской системы и как акционер может задавать ориентиры для государственных банков. Главное — экономика крайне нуждается в достаточных и доступных кредитных ресурсах для восстановления», — подчеркнул он.
По материалам:
Укрінформ
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