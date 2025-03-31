В Нацбанке поделились планами, как хотят реформировать рынок ипотеки в Украине — Finance.ua

В Нацбанке поделились планами, как хотят реформировать рынок ипотеки в Украине Сегодня 09:02 — Кредит&Депозит

В Нацбанке поделились планами, как хотят реформировать рынок ипотеки в Украине

Рыночные ставки по ипотеке в Украине будут снижаться вслед за инфляцией. В то же время программу єОселя планируют реформировать.

Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова во время публичного интервью в рамках Первого форума доступной ипотеки.

«Программа поддержки єОселя прекрасно себя зарекомендовала в последние годы, поддерживая ипотечное кредитование для отдельных категорий граждан, в частности ветеранов и ВПО. Но для массовой рыночной ипотеки этого мало. Для того чтобы ипотека стала массовой, рыночной и доступной не только для отдельных категорий граждан, но и для более широкого круга, нужно говорить об определенном изменении параметров программы єОселя», — заявила Рожкова.

По ее словам, стоит сделать ее «дешевле для бюджета», чтобы учесть потребности рынка и фискальные и бюджетные ограничения, которые есть у государства из-за длительной войны.

Она подчеркнула, что, учитывая мировой опыт, самые успешные государственные программы поддержки — те, в которых государство не является прямым кредитором.

Государство должно создавать условия для рыночного ипотечного кредитования. Если они дорогие для определенных категорий граждан, государство должно применять механизм компенсации процентных ставок.

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«Основная цель — сделать программу єОселя более устойчивой и адаптивной. Поэтому эта программа очень важна, но должна быть переосмыслена, поскольку в нынешних условиях она будет скорее мешать развитию рыночного ипотечного кредитования», — добавила Рожкова.

Первое условие и то, над чем постоянно работает НБУ, — это устойчивое снижение инфляции, что станет главной основой для рыночной ипотеки. Когда инфляция станет однозначной и будет оставаться такой длительное время, это существенно снизит риски банков и станет основанием снижения ставок, приведения их к приемлемому уровню и активизации кредитования.

«В то же время на горизонте пяти лет (даже при благоприятных рыночных условиях) снизить рыночные процентные ставки до уровня соседней Польши (4−4,5%) маловероятно. Это еще один аргумент в пользу пересмотра условий программы єОселя», — заявила первый заместитель главы НБУ.

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Из-за военных рисков население не готово инвестировать средства в приобретение жилья на старых условиях. Введение военного страхования должно решить эту проблему. Обязательное страхование залогового имущества снизит риски как для потребителей, так и застройщиков, а также уменьшит процентные ставки по кредитам.

Национальный банк работает над Стратегией по развитию ипотечного кредитования, которая должна устранить структурные препятствия на уровне нормативно-правовой и институциональной среды. К середине этого года планируется, что Стратегия будет обсуждена на заседании Совета по финансовой стабильности.

Стратегия предусматривает два этапа:

реформирование модели государственной поддержки (разработка Стратегии ЧАО «Укрфинжилье»);

проведение законодательных реформ для улучшения ипотечной инфраструктуры (законодательство об облигациях с покрытием и о секьюритизации, имплементация Европейской ипотечной директивы, создание механизма rent-to-own, обновление законодательства об оценочной деятельности и т. п. ).

«В рамках законодательной работы также следует пересмотреть регулирование застройщиков как в части непосредственно строительства, так и в части кредитования потребителей, условий контрактов и их соответствия европейским нормативам защиты заемщиков», — подытожила Рожкова.

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