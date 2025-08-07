Орбан намекнул на возможное сокращение поддержки украинским беженцам — Finance.ua

Орбан намекнул на возможное сокращение поддержки украинским беженцам Сегодня 09:27 — Личные финансы

Орбан намекнул на возможное сокращение поддержки украинским беженцам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намекнул на возможное сокращение поддержки украинским беженцам. Он отметил, что уровень помощи, который предоставлялся ранее, слишком высокий.

Об этом говорится в его заявлении на странице в соцсети Х.

When Ukraine was attacked, Hungary did what it should for its neighbour. We provided help to thousands in need and continue to do so today. Our responsibility is clear: extend aid, yet never compromise the interests of Hungarians. That is the balance we must uphold. pic.twitter.com/kAxatBLyY6 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) August 6, 2025

Орбан заявил, что украинские беженцы в Венгрии получают пособие больше, чем безработные венгерские граждане. Он подчеркнул, что Венгрия принимала тысячи украинских беженцев после полномасштабного вторжения россии и оказывала им всестороннюю помощь.

«Мы обеспечили их всех, помогли всем. Даже сегодня в Венгрии находятся десятки тысяч украинцев», — написал он.

Орбан также заявил, что Венгрия была единственной страной, где беженцы получали такое же государственное пособие, как и венгерские граждане. Сравнивая ситуацию с пособием по безработице, премьер-министр объяснил, что теперь украинским беженцам следует ожидать меньший объем поддержки.

«Поэтому если венгерский гражданин получает пособие по безработице в течение трех месяцев, а затем должен принять участие в общественных работах, то мой дорогой украинский друг, вы тоже можете получить столько, сколько мы имеем. Мы отдадим вам половину своей рубашки, но, может быть, не всю», — заявил премьер Венгрии.

По последним данным Евростата, временную защиту в Венгрии имели около 40 000 украинцев.

Слово і Діло По материалам:

