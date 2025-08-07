Орбан намекнул на возможное сокращение поддержки украинским беженцам — Finance.ua
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намекнул на возможное сокращение поддержки украинским беженцам. Он отметил, что уровень помощи, который предоставлялся ранее, слишком высокий.
Об этом говорится в его заявлении на странице в соцсети Х.
Орбан заявил, что украинские беженцы в Венгрии получают пособие больше, чем безработные венгерские граждане. Он подчеркнул, что Венгрия принимала тысячи украинских беженцев после полномасштабного вторжения россии и оказывала им всестороннюю помощь.
«Мы обеспечили их всех, помогли всем. Даже сегодня в Венгрии находятся десятки тысяч украинцев», — написал он.
Орбан также заявил, что Венгрия была единственной страной, где беженцы получали такое же государственное пособие, как и венгерские граждане. Сравнивая ситуацию с пособием по безработице, премьер-министр объяснил, что теперь украинским беженцам следует ожидать меньший объем поддержки.
«Поэтому если венгерский гражданин получает пособие по безработице в течение трех месяцев, а затем должен принять участие в общественных работах, то мой дорогой украинский друг, вы тоже можете получить столько, сколько мы имеем. Мы отдадим вам половину своей рубашки, но, может быть, не всю», — заявил премьер Венгрии.
По последним данным Евростата, временную защиту в Венгрии имели около 40 000 украинцев.
