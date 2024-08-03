Что делать, если на работе перепутали трудовые книжки работников — Finance.ua
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Что делать, если на работе перепутали трудовые книжки работников

Личные финансы
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Что делать, если на работе перепутали трудовые книжки работников
Что делать, если на работе перепутали трудовые книжки работников
Иногда случаются ситуации, когда на предприятии при оцифровке трудовой книжки работника по ошибке прикрепили сканкопии другого человека.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Отмечается, что согласно пункту 6 Порядка предоставления сведений о трудовой деятельности работника, физического лица — предпринимателя и физического лица, обеспечивающего себя работой самостоятельно, в электронной форме, утвержденного постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 12.03.2021 № 11−1 (зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 16.06.2021 под № 802/36 424), в случае создания электронной записи о трудовой деятельности с ошибками, необходимо сформировать новую запись.
Это означает, что страхователь должен повторно предоставить исправленные сведения о трудовых отношениях работника, включая сканкопию трудовой книжки, которая принадлежит именно этому работнику.
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По материалам:
Finance.ua
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