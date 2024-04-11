Вернулись ли бы в офис работники, если бы работодатель оплачивал дорогу — опрос — Finance.ua
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Вернулись ли бы в офис работники, если бы работодатель оплачивал дорогу — опрос

Личные финансы
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Вернулись ли бы в офис работники, если бы работодатель оплачивал дорогу — опрос
Вернулись ли бы в офис работники, если бы работодатель оплачивал дорогу — опрос
Возвращение работников в офисы — задача со звездочкой. В США решение этой проблемы видят через оплату дороги в офис, но среди украинцев ситуация противоположная.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Work.ua.
«Работники говорят, что работодатели должны платить за их проезд, если они хотят, чтобы они вернулись в офис. Если вы работодатель, который пытается заманить своих работников обратно в офис, такие льготы, как столы для пинг-понга, бесплатные закуски и модный декор вряд ли изменят ситуацию. Подумайте о более практической выгоде — покройте их расходы на дорогу», — об этом пишет Work.ua со ссылкой на опрос Business Insider.

Сколько ресурсов тратят работники, чтобы добраться до работы

В 2023 году американцы тратили на дорогу в среднем 8466 долларов в год, или 700 долларов в месяц. В эту сумму входят учет бензина, техническое обслуживание и страхование автомобиля и даже упущенный доход из-за потерянного времени в пути. Это резкий рост по сравнению с 2019 годом, когда средняя годовая стоимость проезда составляла от 2 000 до 5 000 долларов, в зависимости от штата.
А что в Украине:
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Время поездки на работу и обратно в некоторых американских городах сократилось после пандемии из-за уменьшения трафика. Однако средняя поездка в офис в одну сторону все еще составляет около 27 минут, сообщает The New York Times. Это практически час в день, который люди предпочитают использовать с большей пользой.
Сколько времени тратят украинцы каждый день на поездку на работу и обратно:
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua

Американцев мотивирует оплата проезда в офис, а вот украинцев не очень

Приблизительно 8 из 10 сотрудников в США говорят, что они бы охотнее вернулись в офис, если бы их работодатель оплачивал дорогу. Таковы результаты опроса среди 1 038 работников, работающих в настоящее время удаленно.
В то же время в Украине противоположная статистика: только для 3 из 10 респондентов оплата дороги в офис является фактором мотивации работать не удаленно.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Напомним, несмотря на полномасштабную войну и условия, в которых работники выполняют свою работу из разных уголков мира, отдельные компании настаивают на возвращении сотрудников в офисы.
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По материалам:
Work.ua
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