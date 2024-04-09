Чи планують компанії повертати працівників в офіси — свіже дослідження Work.ua Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Чи планують компанії повертати працівників в офіси — свіже дослідження Work.ua, freepik

Попри повномасштабну війну та умови, у яких працівники виконують свою роботу з різних куточків світу, окремі компанії наполягають на поверненні співробітників до офісів.

Про це свідчать результати дослідження Work.ua.

Чи планують компанії повертати співробітників в офіс

15% українських компаній вже повернули працівників на робочі місця, а 20% планують це зробити. А от 16% респондентів поки не мають таких планів.

Інфографіка: Work.ua

Також зменшилась інтенсивність найму на посади, які передбачають дистанційну зайнятість. Припинили наймати працівників на віддалену роботу 66% роботодавців, тоді як по 17% опитаних продовжують пропонувати дистанційку як усім кандидатам, так і лише для певних посад.

Інфографіка: Work.ua

Цікаво те, що роботодавці помічають — на вакансії з віддаленою зайнятістю надходить більше відгуків і такі пропозиції роботи вдається швидше опрацьовувати. Саме так відповіли 41% представників компаній. 34% користувачам однаково складно закривати будь-які вакансії.

Який формат роботи переважає

Деякі компанії не впроваджують директивних рішень і практикують гібридні моделі роботи, де співробітники працюють як з офісу, так і з віддалених місць.

62% респондентів відповіли, що їхні організації працюють офлайн, 18% — онлайн. Змішаний формат використовують 20% роботодавців.

Інфографіка: Work.ua

Якому формату роботи надають перевагу пошукачі

Однак багато працівників бажають залишатися на дистанційній роботі через більшу зручність, ефективність та баланс між роботою та особистим життям.

Опитування показало, що серед двох вакансій з однаковими умовами 34% користувачів сайту нададуть перевагу тій, у якій пропонується віддалений формат роботи, 23% — в офісі. 43% опитаних відповіли, що їм байдуже, аби лиш працювати.

Інфографіка: Work.ua

Також 45% респондентів хотіли б працювати лише віддалено, якби їхня посада дозволяла. За гібридну роботу: і в офісі, і вдома — 27% опитаних.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Work.ua вже проводив таке опитування, і тоді результати дослідження показали , що 44% опитаних взагалі не мають у штаті віддалених працівників, тож для них це питання не є актуальним. Ще 18% поки не визначилися зі своїми планами на 2024 рік. 17% вже скасували практику віддаленої роботи. 12% опитаних дають свободу дій працівникам: всі охочі й далі зможуть працювати онлайн. Ще 9% респондентів впровадять гібридну зайнятість у 2024 році.

Згідно з даними міжнародної дослідницької агенції Gartner, компанії які впроваджують жорсткі вимоги щодо повернення в офіс, можуть втратити високопродуктивних працівників, жінок та міленіалів. Працівники стверджують, що прийняття рішення повернути їх до офісу часто базується на бажанні керівництва, а не на факті, що вони погано виконують свою роботу.

Відмітимо, що співробітники Amazon звільняються замість того, щоб повертатися в офіси.

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