У компаніях може настати кадровий голод, якщо будуть вимагати повернення до офісу — дослідження Вчора 14:19 — Особисті фінанси

У компаніях може настати кадровий голод, якщо будуть вимагати повернення до офісу — дослідження

Згідно з даними міжнародної дослідницької агенції Gartner, компанії які впроваджують жорсткі вимоги щодо повернення в офіс, можуть втратити високопродуктивних працівників, жінок та міленіалів. Працівники стверджують, що прийняття рішення повернути їх до офісу часто базується на бажанні керівництва, а не на факті, що вони погано виконують свою роботу.

Gartner провела опитування серед 2080 працівників інтелектуальної сфери протягом травня-червня 2023 року, щоб дізнатися, як вимоги компаній повернутися до офісу (return to office — RTO) впливають на результати роботи різних категорій працівників.

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Для більшості працівників жорсткі вимоги RTO означають роботу в офісі п’ять днів на тиждень.

Опитування показало:

наміри залишитися на роботі серед середньостатистичних працівників були на 8% нижчими за умови жорстких вимог RTO;

серед високопродуктивних працівників наміри залишитися були у двічі менші — на 16% нижчими;

серед міленіалів і жінок намір на 10% і 11% нижчий.

«Обов'язкові вимоги на робочих місцях можуть призвести до дуже високих витрат на залучення та утримання талантів. Особливо це стосується високопродуктивних працівників, жінок та міленіалів — трьох сегментів працівників, які дуже цінують гнучкість, — каже Кейтлін Даффі, директорка HR-відділу Gartner. — Часто ці витрати набагато перевищують незначні вигоди від залучення та зусиль працівників».

Також у вересні 2023 року Gartner провела опитування серед 170 керівників HR-відділів, яке показало, що 63% керівників відділу кадрів повідомляють про підвищені очікування щодо співробітників, які проводять дні в офісі.

Крім того, інше опитування агенції, яке було проведено у червні минулого року серед майже 3500 людей, показало, що 48% працівників стверджують, що в обов’язках їхніх компаній пріоритетним є те, чого хочуть керівники, а не те, що їм потрібно для якісної роботи.

Вплив на високопродуктивних працівників

Такі працівники часто реагують на RTO як на сигнал про те, що компанія не довіряє їм у самостійному прийнятті рішень, як їм найкраще виконувати свою роботу. Багато з цих працівників вважають, що вони проявили себе і зберегли високий рівень продуктивності під час пандемії та віддаленої роботи.

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«Високопродуктивним працівникам легше реалізувати свої можливості в компаніях, які пропонують гібридний або повністю віддалений графік роботи, — каже Даффі. — Втрата високопродуктивних працівників через плинність кадрів призводить до зниження продуктивності, труднощів із заміщенням вакансій та загальної втрати висококваліфікованих фахівців, які можуть зайняти важливі посади».

Вплив на жінок

Під час пандемії більша гнучкість і можливість працювати з дому позитивно вплинули на здатність жінок ефективніше керувати робочими та життєвими процесами. Окрім гнучкості, працівниці повідомляють, що віддають перевагу віддаленій роботі через меншу кількість випадків мікроагресії та упередженості порівняно з роботою в офісі.

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Коли компанії встановлюють жорсткий графік роботи в офісі, жінки частіше стикаються з більшими складнощами в розкладі та значними грошовими витратами, пов’язаними з обов’язками по догляду за дітьми.

Вплив на міленіалів

Хоча похід в офіс може бути корисним для міленіалів, де можна більше зосередитись замість потенційних відволікань вдома, дані Gartner показали, що ефективність мілленіалів була нижчою в компаніях із вимогами RTO.

Маючи більше досвіду, ніж їхні колеги з покоління Z, міленіали більше занепокоєні RTO, оскільки краще розуміють, яке середовище необхідне для їхньої роботи. Також вони менш здатні налаштовувати своє середовище, коли змушені працювати в рамках жорстких вимог на робочому місці.

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