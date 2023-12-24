Чи планують роботодавці повертати працівників в офіси — результати опитування — Finance.ua
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Чи планують роботодавці повертати працівників в офіси — результати опитування

Особисті фінанси
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Чи планують роботодавці повертати працівників в офіси — результати опитування
Чи планують роботодавці повертати працівників в офіси — результати опитування
У 2023 році найбільші компанії світу повертали працівників у офіси. При цьому застосовувались різні методи: від обовʼязкового для всіх гібридного формату до надання бонусів співробітникам, які відвідують офіси. І хоча реалії України геть інакші, ніж у світі, ідея відмови від дистанційної роботи є актуальною.
Про це пише Work.ua.
Як показують результати дослідження, 44% опитаних взагалі не мають у штаті віддалених працівників, тож для них це питання не є актуальним.
Ще 18% поки не визначилися зі своїми планами на 2024 рік. 17% вже скасували практику віддаленої роботи. 12% опитаних дають свободу дій працівникам: всі охочі й далі зможуть працювати онлайн. Ще 9% респондентів впровадять гібридну зайнятість у 2024 році.
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua
Разом з тим, українці не вельми хочуть працювати в офісах. Роботодавцям, які пропонують дистанційну роботу, вдається отримувати у 5 разів більше відгуків від шукачів, ніж компаніям, які не надають такої можливості.
Тож можливість працювати поза офісом — суттєва перевага для шукачів. Це підтверджує також опитування, яке провів Work.ua. Лише 8% респондентів вибрали б роботу в офісі.
Інфографіка: Work.ua
Інфографіка: Work.ua
Тож у 2024 році надання можливості працювати віддалено стане одним з інструментів для подолання дефіциту кадрів.
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За матеріалами:
Finance.ua
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