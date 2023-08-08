Zoom закликає співробітників повертатися в офіс — Finance.ua

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Zoom закликає співробітників повертатися в офіс

Фондовий ринок
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Zoom закликає співробітників повертатися в офіс
Zoom закликає співробітників повертатися в офіс
Zoom, компанія, яка більше за інших виграла від переходу усього світу на віддалену роботу, закликає своїх співробітників повернутися в офіс.
Про це пише New York Post.
Zoom просить усіх співробітників у радіусі 50 миль (80 км) від офісу компанії працювати принаймні два дні на тиждень за змішаним графіком.
«Ми вважаємо, що структурований гібридний підхід є найефективнішим для Zoom. Тобто працівники, які живуть поруч з офісом, мають бути на місці два дні на тиждень, щоб взаємодіяти зі своїми командами, — сказав прессекретар Zoom. — Як компанія, ми маємо кращі можливості для використання власних технологій, продовження інновацій і підтримки наших глобальних клієнтів».
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У 2020 році після початку пандемії COVID-19 акції Zoom Video Communications, що базується в Сан-Хосе, зросли в шість разів. Zoom швидко став найпопулярнішим сервісом для відеоконференцій у світі. Однак наприкінці 2021 р. акції Zoom різко впали, і з того часу компанія втратила щонайменше $100 млрд ринкової вартості. Акції знову впали у 2023 р., коли працівники в усьому світі повернулися до офісів.
У січні 2022 р. Zoom оголосила, що лише 2% її співробітників працювали в офісі, схоже тепер ця цифра суттєво зросте. Zoom має два офіси в США — в Сан-Хосе (Каліфорнія) та Денвері (Колорадо). У компанії працюють понад 8400 осіб.

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За матеріалами:
mezha.media
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