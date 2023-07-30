Amazon вимагатиме від частини співробітників переїхати для повернення в офіс — Finance.ua
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Amazon вимагатиме від частини співробітників переїхати для повернення в офіс

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Корпорація Amazon зі штаб-квартирою в Сіетлі (США) вимагатиме від деяких співвробітників переїзду в рамках розпорядження, що вимагає від працівників бути в офісі три дні на тиждень.
Про це пише Bloomberg із посиланням на ознайомлені джерела.
Зазначається, що це стало ще джерелом напруги між технологічним гігантом і його штатом після звільнень, які почалися в минулому році.
Хто і коли буде змушений переїхати, вирішуватиметься на рівні департаментів, сказав один із співрозмовників агентства, додавши, що Amazon ще не визначив, скількох працівників це стосуватиметься
Деяким віддаленим співробітникам, які були найняті або переїхали під час пандемії, доведеться переїхати ближче до офісів, щоб вкластися в триденний термін.
«Робота з офісу щонайменше тричі на тиждень дає нам більше енергії, допомагає співтворчості та появі нових зв’язків. Ми чули це від багатьох співробітників», — йдеться у внутрішній заяві компанії.
У ній також зазначається, що Amazon шукає найкращий спосіб «зібрати команди в одному місці».
Компанія раніше зажадала, щоб більшість штатних співробітників з травня виходили на роботу в офіс тричі на тиждень. Через це поруч з офісом Amazon у Сіетлі в травні пройшли пікети.
За матеріалами:
Економічна Правда
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