До офісу — або звільнено: чи спрацює метод «батога» в сучасній Україні - опитування Сьогодні 09:44 — Особисті фінанси

До офісу — або звільнено: чи спрацює метод «батога» в сучасній Україні - опитування

Повітряні тривоги та ракетні атаки внесли суттєві корективи в ставлення до офісної роботи. Наразі більшість українців працюють у гібридному форматі.

Про це свідчать результати опитування української компанії Creative States . Більше половини опитаних — люди у віці від 26 до 35 років. 70% респондентів — резиденти локацій у Києві, ще 30% — резиденти з Дніпра, і вимушено релокований до Дніпра персонал компаній із тимчасово окупованих чи постраждалих від бойових дій міст.

Наразі опитані резиденти (майже 59%) працюють у гібридному форматі, проте регулярно з’являються на роботі:

34,8% опитаних відповіли, що бувають в офісі 5−6 разів на тиждень;

опитаних відповіли, що бувають в офісі 5−6 разів на тиждень; 28,3% — приходять на роботу 3−4 рази на тиждень;

— приходять на роботу 3−4 рази на тиждень; 26,1% — відвідують офіс 1−2 рази на тиждень.

Читайте також Переїзд в інше місто. Як знайти роботу та на які компенсації можна розраховувати

Абсолютна більшість респондентів (80,4%) відповіла ствердно на питання, чи пов’язана їхня діяльність з активним спілкуванням та взаємодією з іншими людьми. Проте в подальшому з’ясувалося, що геть не це є основною потребою регулярно бути присутніми на робочих місцях:

вісім із десяти опитаних (73,9%) стверджує, що в офісі їм працюється продуктивніше, ніж з інших місць;

опитаних стверджує, що в офісі їм працюється продуктивніше, ніж з інших місць; шестеро із десяти респондентів (65,2%) відповіли, що надихаються роботою в колективі;

респондентів відповіли, що надихаються роботою в колективі; майже третина із них (28,3%) тішиться можливості зосередитися та працювати без відволікань та вимушених перерв;

тішиться можливості зосередитися та працювати без відволікань та вимушених перерв; майже чверть (23,9%) респондентів зізнається, що наразі відчуває себе в максимальній безпеці саме на роботі.

За чим йдуть в офіси

Безлімітні снеки та кава вже давно не є додатковими аргументами на користь офісу. Принаймні респонденти йдуть у 2023 на роботу через:

комфортне робоче місце — за цей пункт проголосували 82,2% опитаних; атмосферу та комьюніті — із цим згодні 73,3%; наявність безперебійного електропостачання — цю опцію цінують 66,7%.

Війна — час, коли звичні в мирний час речі сприймаються особливо гостро. Тож зараз робітники більш охоче стануть до роботи офлайн за наявності розвинутої офісної інфраструктури (48,9% голосів), зон відпочинку (48,9%), кімнат для переговорів (53,3%) й організації дозвілля (55,6%). Наявність укриття цікавить 55,6% опитаних.

Читайте також Де в Україні найбільший попит на роботу

Набагато більше за власну безпеку під час роботи опитаних хвилює час, що витрачається на дорогу та логістику:

60% респондентів готові за можливості більш ефективно використати час, витрачений у пробках, на робочі чи особисті потреби;

респондентів готові за можливості більш ефективно використати час, витрачений у пробках, на робочі чи особисті потреби; 11% хвилює перспектива опинитися під час повітряної тривоги далеко від дому та/або близьких людей;

хвилює перспектива опинитися під час повітряної тривоги далеко від дому та/або близьких людей; 14% опитаних готові повністю відмовитися від поїздок до офісу, якщо логістика негативно впливатиме на їхній життєвий ритм.

Що далі?

Мінімум один мільйон віддалених співробітників по всьому світу вже отримали листи із розпорядженнями повернутися цієї осені до роботи з офісів. Бачитися з підлеглими щодня чи принаймні кілька разів на тиждень «вживу» прагнуть керівники Amazon, Apple, Meta, Google, Starbucks, Disney, Zoom та багатьох інших світових корпорацій.

Поки всі країни світу оговтуються після пандемії, Україна щодня бореться з наслідками війни. Історія із «батогом» від світових корпорацій тільки набирає обертів, але є велика ймовірність, що ультиматум «До офісу — або геть звідси!» стане не найкращою мотивацією для українців.

Всупереч страху багатьох роботодавців, люди охоче повертатимуться з «ремоуту». Справа не тільки в укриттях, генераторах, каві чи спілкуванні з людьми. Рівновага, спокій, безпека: ось за чим щодня чи принаймні кілька разів на тиждень їхатимуть підлеглі того керівника, який перейматиметься створенням для них таких умов.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.