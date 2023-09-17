Де в Україні найбільший попит на роботу — Finance.ua

Де в Україні найбільший попит на роботу Сьогодні 16:30 — Особисті фінанси

Станом на серпень 2023 року, за даними Work.ua, найбільший попит на роботу зберігається у Львівській області, прифронтових регіонах.

Але третина від усіх вакансій на сайті, яких зараз понад 100 тисяч, представлена роботодавцями у Київській області.

PR-директор сайту Work.ua Максим Пилипенко розповів, у яких регіонах найбільше шукають роботу.

Роботи найбільше на заході України. Конкуренція за роботу там висока також, у Львівській області, наприклад. Але ще цей показник на немалому рівні у прифронтових областях. Там весною кількість вакансій почала поступово зростати. Ми спостерігаємо за відновленням динаміки місяць до місяця.

Можемо допустити, що переселенці повертаються додому, щоб підіймати економіку, відкривають бізнеси. Зʼявляються люди й водночас робочі місця. Але це все поступово.

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Також у топ регіонів за рівнем попиту на роботу потрапляє центральна Україна. Лише у Київській області - третина з усіх вакансій на Work.ua.

«Центральна Україна теж потрапляє у регіони із найвищими показниками з пошуку роботи. Якщо дивитися на кількість вакансій у 100 тисяч — із них третина у Київській області, по 10% у Львівській області, Дніпропетровській. Здавалося б, вакансій у півтора раза більше у Львівській області, роботу можна знайти. Але з іншого боку там багато ВПО, тому виникає конкуренція за роботу», — сказав Максим Пилипенко.

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За час повномасштабної війни неодноразово змінювався і попит на роботу серед українців. Головний показник цього — кількість відгуків на одну вакансію. Зараз це 10 резюме на одну пропозицію, ще рік тому — це було 100.

Ще один показник — кількість кандидатів на ринку. Для порівняння, під час активної фази повномасштабної війни влітку 2022 року, у липні, було понад 550 тисяч оновлених та нових резюме. Зараз, у серпні 2023 році, ми зафіксували 350 тисяч. Уже на 200 тисяч менше. Це велика статистична зміна. Але це говорить і про те, що чим більше роботи — тим більше людей її собі знаходять.

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