На суспільно корисних роботах безробітні заробили 305 млн грн — Finance.ua

На суспільно корисних роботах безробітні заробили 305 млн грн Сьогодні 23:34 — Особисті фінанси

На суспільно корисних роботах безробітні заробили 305 млн грн

Майже 48 тисяч безробітних залучені до виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту «Армія відновлення» від його старту. Вони заробили вже 305 млн грн.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

«Проект „Армія відновлення“, запущений урядом восени минулого року, працює вже у 19 регіонах. Нещодавно до нього долучилась Кіровоградська область. На сьогодні до виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту залучено майже 48 тисяч безробітних, які заробили за виконання робіт з відбудови 305 млн грн», — зазначила Бережна.

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Лідером серед регіонів в цьому проекті є Харківська область, де такі роботи виконують понад 9 тисяч безробітних.

Вона нагадала, що цей проект спрямований на підтримку людей, які тимчасово опинились без роботи. Вони можуть долучитись до виконання суспільно корисних робіт та отримати оплату за них від держави у розмірі щонайменше 6700 грн.

Серед найбільш активних учасників проекту:

Харківська область — залучено 9 180 осіб;

Полтавська область — 7 037 осіб;

Донецька область — 5 734 особи;

Чернігівська область — 5 152 особи;

Київська область — 5 140 осіб.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт. З цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт.

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