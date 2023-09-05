Робота восени: 10 цікавих вакансій від роботодавців — Finance.ua

Робота восени: 10 цікавих вакансій від роботодавців Сьогодні 17:04 — Особисті фінанси

Робота восени: 10 цікавих вакансій від роботодавців

Work.ua запитав у роботодавців, на які вакансії їм терміново потрібні працівники, і з надісланих пропозицій сформував добірку. Ділимося десяткою найцікавіших вакансій.

Торговий представник з авто

Дніпро, 20 000 — 35 000 грн

Компанія Lenira Personnel шукає торгового представника з власним автомобілем та водійським посвідченням категорії В. Роботодавець очікує від кандидата досвід роботи в продажах у сфері FMCG. Фахівець працюватиме з торговими точками відповідно до затвердженого маршруту, розвиватиме та підтримуватиме клієнтську базу, виконуватиме плани продажів. Компанія буде компенсувати амортизацію та витрати на паливо.

Менеджер з продажу логістичних послуг

Одеса

Компанія Inter Trans Logistics шукає професіонала у сфері логістики, здатного вести переговори та організовувати логістичні ланцюжки, зі знанням англійської мови на рівні Intermediate та вище. В обов’язки спеціаліста входитиме: пошук нових клієнтів і проведення переговорів; розробка та презентація логістичних рішень; розрахунок тарифів на перевезення. Роботодавець пропонує гнучкий графік роботи з можливістю скорочення робочого часу в п’ятницю та навчання для професійного розвитку.

Менеджер з продажу (клінінг)

Київ, 20 000 — 40 000 грн

Клінінгова компанія «Уборка 24» шукає менеджера з продажу в команду. Резюме приймаються до 15 вересня 2023 року. Від кандидата очікують досвід роботи на аналогічній посаді протягом 1 року, впевнене володіння CRM-системами та ПК. Обов’язками працівника буде: обробка вихідних і вхідних дзвінків; укладення та оновлення угод; продаж послуг клієнтам через месенджери й вхідні лінії; досягнення планів продажу; розширення клієнтської бази тощо. Графік роботи: 5/2 (з можливістю «плаваючих» вихідних).

Менеджер по роботі з клієнтами

Дистанційно, 20 000 — 30 000 грн

Компанія Leoclean, яка надає послуги з хімчистки, шукає менеджера з роботи з клієнтами для віддаленої роботи. Резюме приймаються до 15 вересня 2023 року. Працівник буде відповідати на вхідні дзвінки / повідомлення в месенджерах і соціальних мережах та складати комерційні пропозиції. Графік роботи: з 9:00 до 18:00.

Менеджер з продажу (логістика)

Київ, 35 000 — 50 000 грн

Компанія eLogist шукає працівника з досвідом у B2B продажах, який вміє встановлювати довгострокові відносини з клієнтами та має навички роботи з CRM-системами. Кандидату надається перевага за наявності успішних кейсів та володіння англійською або польською мовами. Працівник оброблятиме актуальну базу контактів і вхідних запитів; залучатиме нових клієнтів й будуватиме з ними довгострокові відносини; складатиме комерційні пропозиції. Роботодавець пропонує навчання коштом компанії та стажування для ознайомлення з продуктом. Зарплата — 35 000 — 50 000 грн.

Спеціаліст з реклами (LinkedIn Ads)

Дистанційно, 15 000 — 20 000 грн

Диджитал-агентство Agenturro.co готове прийняти до себе фахівця з реклами з досвідом успішного запуску та оптимізації рекламних кампаній на LinkedIn. Ключові завдання працівника: створення та оптимізація рекламних кампаній на платформі LinkedIn; розробка та адаптація рекламних оголошень; аналіз результатів кампаній, виявлення трендів та рекомендацій щодо оптимізації тощо.

Вантажник-комплектувальник

Київ, 16 500 грн

Компанія-дистриб'ютор та виробник професійної косметики шукає працівника для прийому товарів від постачальників, складання замовлень за накладними, завантаження / розвантаження товару, підготовки товару до відправлення. Роботодавець пропонує графік роботи з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00 та корпоративні подарунки до дня народження.

Інженер з охорони праці

Київ

Компанія «Київтранслогістик» шукає кваліфікованого фахівця для виконання організаційних заходів у сфері охорони праці, контролю технічного стану обладнання та виробничих приміщень. Кандидат повинен мати досвід роботи на аналогічній посаді від 2 років, вищу освіту в галузі безпеки праці або інженерії, знати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці.

Кондитер

Київ, 19 000 — 23 000 грн

Крафтовий виробник кондитерських виробів Spell Chocolate шукає до своєї команди кондитера-шоколатьє. Знання теоретичних основ роботи з шоколадом будуть перевагою, але досвід роботи не обов’язковий. Працівник вироблятиме шоколад та корпусні цукерки згідно з планом, заливатиме форми шоколадом, наповнюватиме плитки та цукерки карамеллю, горіхами та іншими інгредієнтами. Роботодавець пропонує графік роботи з 8:00 до 18:30, 5 днів на тиждень. Вихідні «плаваючі».

Медична операційна сестра

Петропавлівська Борщагівка (шукають в Києві)

Клініка «АЦМД» оголошує набір на посаду. Від кандидата очікують наявність практичних знань всіх етапів підготовки інструментарію та операційної, досвід роботи при проведенні операцій в загальній хірургії, гінекології, ортопедії, травматології, навички роботи в перев’язувальному кабінеті, наявність курсів спеціалізації «сестринська справа (операційна)», знання вимог санітарно-епідемічного режиму тощо.

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