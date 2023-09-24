Переїзд в інше місто. Як знайти роботу та на які компенсації можна розраховувати — Finance.ua

Переїзд в інше місто. Як знайти роботу та на які компенсації можна розраховувати Сьогодні 09:38 — Особисті фінанси

Переїзд в інше місто. Як знайти роботу та на які компенсації можна розраховувати

Ситуація в країні досі залишається нестабільною, тому люди продовжують виїжджати з рідних міст. Проте перед переїздом можуть виникати природні страхи, повʼязані з тим, як налагодити нове життя у незнайомій обстановці.

Експерти порталу budni.rabota.ua розповіли , як знайти роботу в новому місті.

Користь від переїзду у нове місто з власної ініціативи

Упустимо ситуації вимушеного переїзду через війну, тоді мало хто думає про будь-які перспективи. Але перед тими, хто ловить себе на думці про застій у житті, переїзд ставить нові виклики, і їх подолання дає можливість отримати новий досвід. Які ще проблеми допомагає вирішити переїзд у нове місто?

Самопізнання

Найкращий спосіб пізнати себе та свої бажання — покинути свій дім, де вас стримували навʼязані батьками чи родичами правила, норми маленького міста чи залежність від обставин. В іншому місті ви належите лише собі та робите так, як хочете.

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Гнучкість

У нових обставинах ви більше не робитимете все за інерцією, ваші будні не будуть схожі на «дні бабака». Вам доведеться постійно підлаштовуватися під все нове та ставати гнучкішими в ухваленні рішень.

Нетворкінг

Вам постійно доведеться встановлювати нові знайомства та налагоджувати з ними відносини. Це важлива навичка, яка стане в пригоді й у подальшій карʼєрі.

Компенсація переїзду з ініціативи роботодавця

Трапляються також ситуації, коли ваш теперішній роботодавець відкриває філіал компанії в іншому місті. Частіше за все ключових працівників він шукає не в новому місті, а пропонує роботу своїм топовим співробітникам. Або інша ситуація — вас переманює на роботу в іншому місті новий роботодавець. І в першому, і в другому випадку компанії запропонують компенсації таким працівникам, що це може бути:

Оплата житла. Хоча б на перший час компанії часто самі знаходять та оплачують житло своїм працівникам з іншого міста, або частково компенсують його вартість.

Додаткові виплати. Також компанія може запропонувати вам додаткові виплати на перші 2−3 місяці роботи, щоб ви могли адаптуватися, знайти житло, купити туди все необхідне. Також це може бути одноразова компенсація за ресурс, який ви витратили на переїзд.

Допомога в пошуку роботи для партнера. Новий роботодавець може допомогти влаштуватися вашій родині: знайти роботу для партнера та садочок або школу для ваших дітей.

Як шукати роботу після переїзду в нове місто

Підготовка

Якщо ви вирішили переїжджати, то перш за все потрібно підготуватися в карʼєрному плані. Вивчіть, в якій сфері у новому місті ви зможете працювати, які фахівці там найбільш затребувані. Можливо, ви ще встигнете здобути навички, яких вам не вистачає для певної посади. Починайте відгукуватися на вакансії ще до переїзду, щоб зберегти свій час.

Фінансова подушка

На пошуки роботи йде близько 30−60, днів і на цей період вам потрібно мати фінанси на закриття базових потреб. Тож перш ніж переїжджати в нове місто, подбайте про фінансову подушку, поки не знайдете роботу.

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Резюме та співбесіда

Оновіть резюме, зробіть акценти на своїх сильних сторонах. На співбесіді почувайте себе впевнено, підготуйте відповідь на питання «Чому ви вирішили переїхати у нове місто?». Не бійтеся конкуренції «місцевих» — вам теж є чим вразити роботодавця.

Відгуки на вакансії

Визначте собі обовʼязковий час щодня, коли ви будете відгукуватися на вакансії. Якщо ваші життєві обставини не дозволяють підготуватися та мати фінансову подушку на перший час, не відмовляйтеся від вакансій на нижчих посадах або в менш престижних компаніях — у новому місті інколи потрібно починати ледь не з нуля.

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