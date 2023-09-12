Середня зарплата в Україні знову зросла — Finance.ua

Середня зарплата в Україні знову зросла Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Середня зарплата в Україні знову зросла

Кількість шукачів, які створили або оновили резюме, у серпні склала 350 994. Серед них 58% жінок та 42% чоловіків. На ринку праці стало менше молоді та людей без досвіду.

Про це свідчать дані дослідження Work.ua.

Найбільше прибуло шукачів за такими посадами: адміністратор інтернет-магазину, офіс-менеджер, музичний керівник, мікробіолог, анестезіолог, вчитель образотворчого мистецтва. Щодо регіонів, то незначний приріст шукачів спостерігаємо в Херсонській та Миколаївській області, що свідчить про позитивну динаміку повернення переселенців.

Статистика говорить, що на ринку праці помітно зменшилася кількість молоді. Зокрема, як порівняти з липнем, стало на 39% менше шукачів до 18 років та на 7% менше кандидатів віком від 18 до 24 років. Це може бути повʼязано з початком навчального року та завершенням сезону літніх підробітків.

Читайте також Де і кому в Україні платять найвищі та найнижчі зарплати

Щодо досвіду шукачів, то як порівняти з липнем, ринок праці поповнюється завдяки кандидатам із досвідом роботи від 2 років. Натомість кількість шукачів без досвіду знизилася на 8%.

У серпні зберігається тенденція на зростання зарплат

В останній місяць літа середня зарплата в Україні знову зросла і складає 17 500 грн (+500 грн до липня).

Зростання відбулось у Київській області (+275 грн до 19 275 грн), Львівській (+500 грн до 17 500 грн) та Одеській (+175 грн до 17 500 грн).

Найбільше зростання зарплат у категоріях:

з 32 500 грн до 35 000 грн — «Топменеджмент, керівництво вищої ланки»;

з 33 000 грн до 34 000 грн — «Нерухомість»;

з 22 500 грн до 23 500 грн — «Транспорт, автобізнес»;

з 16 500 грн до 17 000 грн — «ЗМІ, видавництво, поліграфія»;

з 16 000 грн до 17 000 грн — «Юриспруденція».

Найбільше зросла зарплата за (не керівними, не ІТ) посадами:

з 53 000 грн до 55 000 грн — медіабаєр;

з 36 250 грн до 41 250 грн — ендодонтист;

з 32 500 грн до 35 000 грн — рихтувальник;

з 32 500 грн до 34 000 грн — координатор зі збуту.

Стабільно серед найоплачуваніших посад, де не змінилася зарплата, водіїї-міжнародники (42 500 грн), рієлтори (35 000 грн), а також автоелектрики, автомеханіки, бурильники, головні інженери, дизелісти (30 000 грн).

Натомість найменш оплачувані посади від 6 750 грн до 11 000 грн за зростанням: консьєрж, санітар, прибиральник, інтерв'юер, посудомийник, асистент ветеринарного лікаря, працівник лінії роздачі.

Чого очікувати восени

Результати останнього місяця літа, безумовно, надихають: понад 100 000 вакансій, зростання зарплат, поступове покращення ситуації у прифронтових регіонах. Усе це — смілива заявка на осінь, коли традиційно ринок праці переживає свій пік. Проте у цьому стандартному рівнянні зараз найважливіша змінна — повномасштабне вторгнення. Тож усе насправді буде залежати від ситуації на фронті та міцності енергосистеми.

Конкуренція на ринку праці йде на спад, тож дефіцит кадрів стає ще гострішим. Роботодавці реагують на це збільшенням пропозицій для шукачів без досвіду, ветеранів, людей з інвалідністю, студентів, пенсіонерів. Така співпраця для багатьох може стати новим, проте дуже позитивним досвідом. Протилежну ситуацію спостерігаємо в IT, де кількість кандидатів на одну вакансію в рази перевищує середню ситуацію на ринку.

Проте будь-який виклик може стати не перешкодою, а трампліном для розвитку. Адже конкуренція завжди призводить до зростання та пошуку нових рішень. Зокрема, дефіцит кадрів стимулює роботодавців боротися з упередженнями, вирощувати кадри всередині компанії, вдосконалювати внутрішню культуру та будувати міцний HR-бренд. Усе це має більш глобальний вплив на економіку країни.

Читайте також Нові правила виплати зарплати та обмеження премій: що ще чекає на держслужбовців у 2024 році

Поступове збільшення зарплати впливає на процес найму, проте дефіцит кадрів все ще не подоланий. Тож роботодавцям потрібно використовувати різні шляхи для рекрутингу найкращих співробітників та звертати увагу і на негрошову мотивацію. Так само незначний вплив на швидкість закриття вакансії має віддаленість регіону від лінії фронту.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.