Нові правила виплати зарплати та обмеження премій: що ще чекає на держслужбовців у 2024 році — Finance.ua

Нові правила виплати зарплати та обмеження премій: що ще чекає на держслужбовців у 2024 році Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

Нові правила виплати зарплати та обмеження премій: що ще чекає на держслужбовців у 2024 році

З 1 січня 2024 року зарплата в державному секторі стане прозорою, прогнозованою та зрозумілою для громадян і для державних службовців. Також держслужбовцям скасують стимулюючі виплати, а щомісячні премії будуть обмежені.

Голова Національного агентства з питань державної служби (НАДС) Наталя Алюшина розповіла , що чекає державних службовців з 1 січня 2024 року.

«Стимулюючі виплати будуть скасовані. Щомісячні премії будуть обмежені максимум 30% від посадового окладу. Наразі розмір премій необмежений і залежить від суб'єктивного ставлення керівника. Заробітна плата стане прозорою та зрозумілою для державних службовців», — заявила пані Алюшина в ефірі марафону.

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На її думку, вже у наступному році держслужба зможе конкурувати з приватним сектором, що дозволить залучити на державну службу фахових юристів, програмістів та управлінців.

«Щодо надбавки за вислугу років. Її максимальний розмір буде встановлений на рівні 30% посадового окладу, по 2% за кожен рік державної служби. Зараз він дорівнює 50%, але хочу звернути увагу, що розмір посадового окладу зросте. Відтак і надбавка буде розраховуватися на основі підвищеного посадового окладу», — додала Наталя Алюшина.

Також голова НАДС зазначила, що з 1 січня 2024 року мінімальний розмір посадового окладу складатиме 7 100 гривень (зараз — 5 178 гривень).

Довідка Finance.ua:

28 липня 2023 року Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 8222, який передбачає обмеження стимулюючих виплат. Премія за результатами щорічного оцінювання не може перевищувати розміру посадового окладу;

згідно з положеннями законопроєкту, запровадження нової системи оплати праці державних службовців передбачається з 1 січня 2024 року, крім держслужбовців державних органів, діяльність яких регулюється спеціальними законами, для яких передбачається запровадження нової системи оплати праці з 1 січня 2025 року.

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